Llegó el día de la Selección. A partir de las 22:00 horas de este sábado, Argentina se juega el pase a las flamantes semifinales del Mundial 2026 ante la física y complicada Suiza.

La Albiceleste saldrá a la cancha con el envión anímico por las nubes luego de sellar la remontada más espectacular en lo que va del certamen. Enfrente estará la siempre batalladora y ordenada Suiza, que ya demostró no temerle a las potencias continentales tras dejar en el camino a Colombia.

Desde el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, el partido será arbitrado por el portugués Joao Pinheiro y se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, DSports, TV Pública y ESPN vía Disney+.

La Selección Argentina busca meterse en semifinales por segunda vez consecutiva

Argentina viene de firmar un partido memorable en octavos de final al derrotar por 3-2 a Egipto. La Albiceleste caía 2-0 y logró una gesta inédita en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario para dar vuelta el marcador gracias a los gritos de Cristian Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Lionel Messi sigue agigantando su leyenda y en el último encuentro alcanzó la cifra sin precedentes de 31 apariciones en la historia de los Mundiales, consolidándose además en la cima de los artilleros históricos con 21 goles. Además, iguala con Kylian Mbappé en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026, con 8 tantos cada uno.

Argentina viene de una épica victoria ante Egipto

El andar argentino en la Copa incluye una fase de grupos impecable con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). En los mano a mano, superó la dura resistencia de Cabo Verde (3-2) antes de batallar contra el elenco egipcio.

Junto a Francia, Argentina es la selección más goleadora del torneo con 14 tantos, apuntalada por el extraordinario momento del capitán argentino y las trepadas letales de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Las veces que Argentina llegó a semifinales

El cruce ante Suiza representa una oportunidad histórica para la Selección Argentina, que busca meterse entre los cuatro mejores del planeta por séptima vez en su historia.

El dato que ilusiona a todo el país es demoledor: cada vez que la Albiceleste superó la barrera de los cuartos de final y llegó a las semifinales, jamás quedó eliminada, logrando el pasaje a la gran final en el 100% de las ocasiones.

Las cinco clasificaciones previas se dieron en Uruguay 1930, Argentina 1978, México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022, cuando la Scaloneta brindó una auténtica exhibición y goleó 3-0 a Croacia

Suiza, un rival físico que buscará lastimar por todos lados

Los dirigidos por Murat Yakin se metieron entre los ocho mejores del mundo tras eliminar a Colombia en una infartante tanda de penales (4-3), luego de resistir los embates cafeteros e igualar 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios.

El arquero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, llega como el gran héroe suizo tras contener el penal decisivo en la serie ante los sudamericanos, ratificando su estatus como uno de los arqueros menos batidos del certamen.

Suiza llega tras eliminar a Colombia en los penales

Los europeos terminaron en la primera posición del Grupo B con 7 unidades, producto de sus triunfos sobre Canadá y Bosnia, además de un empate frente a Qatar. Están invictos en esta competencia.

Capitaneados por el incansable Granit Xhaka en el eje central y el despliegue físico de Breel Embolo en el ataque, los suizos ya saben lo que es plantarse de igual a igual ante las potencias del fútbol moderno.

Argentina vs Suiza: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari; Fabian Rieder, Breel Embolo y Dan Ndoye.

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