Lionel Scaloni analizó a Suiza, dio detalles sobre el equipo titular y bancó el nivel de Lionel Messi

La Selección Argentina se prepara para afrontar una verdadera batalla en los cuartos de final del Mundial 2026. En la antesala del trascendental cruce frente a Suiza, Lionel Scaloni brindó una extensa conferencia de prensa.

En la misma charla con los medios, repasó absolutamente todo: la probable formación, el análisis del rival, el presente físico de Lionel Messi, y el verdadero legado que busca dejar al frente del conjunto nacional.

Lionel Scaloni podría repetir equipo por primera vez en Mundiales: con Lionel Messi, la posible formación de Argentina vs Suiza

La formación y la evolución del equipo

Al ser consultado sobre si mantendrá a los mismos once que lograron la clasificación en la fase previa, el entrenador no dejó pelos en la lengua y dejó la puerta abierta a la continuidad de los nombres.

Respecto al equipo para mañana, Scaloni afirmó: "Si ya lo hice algunas veces, repetí equipo, no sería descabellado que volviera pasar, como tampoco sería tan descabellado que haya algún cambio. Es probable que juguemos como el otro día. El equipo hizo cosas que me gustaron".

Haciendo un balance del rendimiento en el certamen, el DT analizó el crecimiento del grupo tras un arranque complicado: "Considero que las cosas que hemos hecho fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Siempre pensamos en el equipo, en Qatar hicimos es".

Luego, agregó: "Ahora con la entrada de Paredes, creo que el equipo mejoró bastante. Estamos más presentes en el campo rival. La entrada de Alexis por la izquierda nos ha dado más también. Nico Tagliafico también. Al inicio pintaba más negro de como estamos ahora. Hoy puedo decir que la sacamos adelante y ahí estamos, compitiendo y esperando que mañana hagamos un buen partido. Creemos que el equipo está bien así".

El análisis de Suiza y la competencia del Mundial

El entrenador evitó cualquier tipo de relajación y llenó de elogios a la selección helvética, que viene de dar un golpe fuerte en la llave anterior.

Sobre las virtudes del rival de cuartos, el DT advirtió: "No hay rival fácil, para mí es un muy buen equipo. Es un equipo que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, siempre compite, tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores con experiencia, físicamente son fuertes. Va a ser complicado, difícil, ha eliminado a Colombia que ha hecho un trabajo enorme. Un rival muy difícil que tiene jugadores muy interesantes a nivel físico, son muy fuertes".

Suiza

Evaluando el nivel general de la Copa del Mundo, Scaloni no esquivó la mirada hacia la otra llave y reconoció la jerarquía europea: "España y Francia son un equipo temible. Es una realidad".

Sin embargo, rescató la fortaleza mental de sus dirigidos para convivir con la presión: "Este equipo tiene a la espalda ese Mundial del 2022. Al equipo no le pesa la responsabilidad, en definitiva, estamos bien".

El nivel de Lionel Messi a los 39 años y la situación de los penales

Uno de los focos de la conferencia estuvo puesto en el capitán argentino y su vigencia física y futbolística en lo que se perfila como su última cita mundialista.

Al evaluar el rendimiento de la Pulga, Scaloni se mostró categórico: "Leo corre casi siempre parecido los partidos. No es que corre más o menos, lo que está haciendo es mucho más resolutivo. El equipo creo que lo ayuda un montón".

A nivel físico, es verdad que él ha hecho una preparación y a nivel de números, no ha cambiado tanto. Está dando todo lo que tiene. Cuando él da todo lo que tiene, es una máquina. A mí no me sorprende. A la gente que no lo conoce pensaba que con 39 no estaba a la altura. Mientras él quiera, siempre va a ser el mejor. A mí no me sorprende, creo que será el mejor hasta que él tenga ganas", agregó sobre Messi.

Al ser repreguntado por los penales que Messi falló recientemente, el técnico respaldó ciegamente al 10: "Primero, ni se me ocurre sobre los penales, que haga lo que quiera. Va a patear él si quiere, y si no, se verá. Hay jugadores que también patean, pero él decide".

El legado de la Selección: "Jugar con pasión"

Más allá de los resultados numéricos, el oriundo de Pujato se emocionó al hablar del vínculo afectivo que logró edificar este plantel con los hinchas y las nuevas generaciones.

Para cerrar, Scaloni dejó una profunda reflexión sobre la identidad de su ciclo: "A mí me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca se conformó, que el argentino lo vea. A mí que los chicos digan 'vamos Argentina' me emocionó, eso es increíble. La Selección juega al fútbol para eso, no se juega para ganar simplemente. Si sale del corazón, es increíble. Si a ello se le llama legado, eso es lo que queremos. De eso se trata jugar para una selección".

FMZ