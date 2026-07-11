El Mundial 2026 ya definió la primer tanda de semifinales y, este sábado, se conocerá la segunda llave. Desde las 18:00 horas, Noruega e Inglaterra se juegan el pase a la siguiente instancia eliminatoria.

Noruega saldrá a la cancha con el envión anímico más grande de su historia tras haber dado el golpe eliminando a Brasil. Del otro lado del campo esperan los históricos Tres Leones de Inglaterra, que debieron batallar contra el contexto sacar adelante un dramático partido ante los mexicanos en el Azteca.

Desde el imponente Miami Stadium, el encuentro será arbitrado por el francés Clement Turpin y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Noruega

El conjunto nórdico viene de hacer historia grande en los octavos de final al vencer por 2-1 a Brasil, gracias a una actuación descomunal de su máxima figura y capitán: Erling Haaland.

Noruega

El Androide está en un momento de gracia absoluto en este certamen. Con su doblete letal frente a los sudamericanos, el delantero demostró que puede cargar con las ilusiones de todo su país sobre los hombros.

Los dirigidos por Ståle Solbakken iniciaron el torneo goleando 4-1 a Irak y venciendo con lo justo 3-2 a Senegal. A pesar del tropiezo por 4-1 contra Francia en el cierre del Grupo I, la recuperación llegó a tiempo en los mano a mano, dejando en el camino primero a Costa de Marfil (2-1) y luego la mítica victoria ante los brasileños.

Por otra parte, Martin Ødegaard llega en plenitud física para conducir los hilos del mediocampo, siendo el termómetro de un equipo ordenado, físico y letal en las transiciones rápidas.

Cómo llega Inglaterra

Los comandados tácticamente por Thomas Tuchel se metieron entre los ocho mejores del mundo tras derrotar por 3-2 a México en un ambiente totalmente hostil y con un desarrollo que dejó secuelas físicas y disciplinares.

Inglaterra

La expulsión con tarjeta roja directa del defensor central Jarell Quansah en los primeros minutos del segundo tiempo ante los aztecas representa un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico inglés, que deberá rearmar la última línea para contener el ataque rival.

Jude Bellingham, autor de un doblete fantástico ante México, ratificó su estatus de conductor y abanderado futbolístico de los británicos, asociándose a la perfección con el infaltable goleador Harry Kane.

Los inventores del fútbol lideraron el Grupo L tras vencer a Croacia (4-2), empatar sin goles ante Ghana y superar a Panamá (2-2). En los dieciseisavos doblegaron con lo justo a la República Democrática del Congo (2-1) antes del mencionado triunfo en tierras mexicanas.

Noruega vs Inglaterra: las posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ