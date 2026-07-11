Falleció Antonio Ubaldo Rattín, el "alma de Boca" y leyenda de la Selección Argentina

El fútbol argentino está de luto. En la mañana de este sábado, falleció Antonio Ubaldo Rattín a sus 89 años, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors y emblemático capitán de la Selección Argentina.

El histórico futbolista central dejó una huella imborrable tanto en el plano nacional como internacional, siendo el protagonista de una carrera con la camiseta Xeneize y de uno de los mitos más grandes en la historia de los Mundiales.

El comunicado oficial de Boca

"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”, fueron las palabras con las que Boca comunicó la triste noticia.

Un futbolista que fue "el alma de Boca"

Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Rattín se transformó en el sinónimo perfecto del mediocampista defensivo con temple, marca y voz de mando. Gracias a su imponente físico, su magnífica ubicación y una valentía a prueba de todo, los hinchas y la prensa de la época lo bautizaron con justicia como “el alma de Boca”.

Su carrera fue una verdadera rareza para los tiempos modernos: jugó durante 14 años exclusivamente en Boca, club al que llegó en 1955 para sumarse a las inferiores y donde debutó en Primera en 1956. Con el Xeneize disputó la impresionante cifra de 382 partidos y convirtió 28 goles.

Antonio Rattín junto a Pelé

A lo largo de su enorme trayectoria en la Ribera cosechó seis títulos: los campeonatos locales de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina de 1969. También lideró al equipo que se consagró subcampeón de la Copa Libertadores en 1963 en la recordada final ante el Santos de Pelé.

La leyenda de los Mundiales y el día que cambió el reglamento de la FIFA

Rattín trasladó toda su jerarquía a la Selección Argentina, camiseta que defendió durante una década en 32 partidos oficiales. Vistió la albiceleste en las Copas América de 1959 y 1967, fue campeón de la Copa de las Naciones en 1964 y disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, este último portando la mítica cinta de capitán.

Precisamente en tierras británicas, El Rata protagonizó un hito que cambiaría las reglas del fútbol para siempre. Durante el picante cruce de cuartos de final ante el seleccionado local, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein lo expulsó con el insólito argumento de "mirarlo con mala cara". Ante la falta de un traductor y la protesta generalizada de sus compañeros, el partido estuvo detenido por 10 minutos.

Rattín, leyenda de la Selección Argentina

Antes de abandonar el campo de juego del estadio de Wembley, el argentino dejó dos imágenes eternas de rebeldía: estrujó con su mano el banderín del córner que llevaba el emblema británico y caminó hacia los vestuarios para sentarse, durante largos minutos, sobre la alfombra roja destinada exclusivamente a la Reina Isabel II.

Aquel histórico escándalo provocó que la FIFA tomara cartas en el asunto e implementara, a partir del Mundial siguiente, el uso de las tarjetas amarillas y rojas para facilitar la comunicación de los árbitros.

Su etapa como DT y el paso por la política

Tras colgar los botines, Rattín siguió ligado al fútbol desde el banco de suplentes. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976, a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979 y tuvo su regreso al club de sus amores para comandar a Boca durante el año 1980.

Ya alejado de las canchas, incursionó en la función pública. Fue Diputado de la Nación Argentina entre los años 2001 y 2005 por el partido PAUFE, y posteriormente se desempeñó como concejal en el partido de Vicente López hasta 2009.

En sus últimos años, estuvo al frente del rubro de los seguros y formó parte activa de la Mutual de ex jugadores de Boca. Su recuerdo, grabado en las páginas doradas del deporte, vivirá para siempre.

FMZ