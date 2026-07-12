Lionel Scaloni analizó el triunfazo de Argentina ante Suiza y palpitó el cruce con Inglaterra

Luego del agónico y trabajado triunfo 3-1 en el alargue ante Suiza que depositó a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni pasó por conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el DT de la Albiceleste no ocultó las dificultades que planteó el rival, reconoció que se sufrió desde lo físico, pero llenó de elogios el temple de sus dirigidos para sacar adelante una parada brava en Kansas City.

"Fue lo que vieron ustedes. Encontramos un rival que nos puso en aprietos. Físicamente eran muy fuertes, nos costó juntar pases y ganar los duelos, esa es la realidad. Pero siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante", arrancó analizando el nacido en Pujato, quien trazó un paralelismo con la gesta anterior: "Para llegar a una semifinal es muy difícil no sufrir. En Qatar también sufrimos. Es para estar satisfechos".

Mirando hacia atrás, el técnico valoró enormemente el presente del equipo tras un arranque de ciclo que venía complicado: "Haber llegado a una semifinal después del mes y medio que llevamos acá... el panorama pintaba feo, feo, y hoy podemos decir que estamos en semifinales. Todo es gracias a los jugadores. Hoy ellos me han dado la razón".

La autocrítica táctica y el quiebre tras la expulsión de Embolo

Scaloni fue muy sincero a la hora de desglosar el desarrollo del juego y admitió la superioridad física de los helvéticos durante varios pasajes del encuentro. "Hoy sufrimos. El rival juega, te estudia. Todos los duelos que había en la cancha los terminaron ganando ellos y eso te va complicando. Es reconocible que no estuvimos como queríamos. Intentamos imponer nuestro juego, pero no fue posible.

Luego, agregó: "el partido lo voy a analizar otra vez para ver por qué nos costó, pero hay un mérito increíble: cinco campeonatos, cinco semifinales. Sin los jugadores que tenemos, sería difícil", subrayó.

El entrenador también reveló qué se le pasó por la cabeza cuando Suiza se quedó con diez hombres por la roja a su centrodelantero: "Cuando le echan a Embolo, nosotros vimos que se abría una posibilidad que hasta ese momento estaba complicada. Ahí no dudamos. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo en el momento que toca. Ganamos por ambición, por no querer llegar a los penales. Fue más por el aspecto emocional que por el juego".

El gol de Mac Allister y la calma de cara a Inglaterra

A la hora de repasar las acciones destacadas, Scaloni se tomó un tiempo para ponderar la apertura del marcador a la salida de un tiro de esquina: "El gol de Alexis es de los mejores. Es justo reconocerle ese gol de pelota parada. No es necesario ser alto o grandote, él va muy bien. Conocemos nuestras virtudes y tenemos gente que la pone donde queremos, como Messi".

Para cerrar, el director técnico bajó los decibeles y le escapó a la polémica de cara al histórico y caliente cruces de semifinales que se vendrá el próximo miércoles en Atlanta ante los británicos. "El mensaje para Argentina vs. Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso", concluyó con firmeza.