El increíble récord de la Selección Argentina en semifinales de los Mundiales: cómo le fue cada vez que llegó a esta instancia

Luego del triunfazo frente a Suiza en los cuartos de final, la Selección Argentina volvió a meterse en las semifinales del Mundial 2026 y agigantó una estadística que genera pánico en sus rivales europeos: cada vez que el conjunto nacional llegó a esta fase, jamás se quedó afuera de la gran final.

Argentina se metió en las semifinales del Mundial 2026

A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste disputó esta instancia en cinco oportunidades previas (sin contar la edición de 1978, donde se accedía a la final mediante un grupo). El saldo es categórico: cinco jugadas, cinco clasificaciones a la final.

Uruguay 1930: Goleada histórica para inaugurar la mística

La primera semifinal de la historia de los Mundiales tuvo a Argentina como protagonista absoluta. Tras avanzar a paso firme en la fase de grupos, el conjunto nacional se midió ante Estados Unidos el 26 de julio de 1930 en Montevideo.

Fue un monólogo de la Albiceleste, que aplastó a los norteamericanos con un contundente 6-1 gracias a los goles de Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile (2) y Carlos Peucelle (2), sellando el boleto a la primera final de la historia.

México 1986: La noche mágica de Diego ante Bélgica

Tuvieron que pasar 56 años para que Argentina volviera a disputar una semifinal clásica. El 25 de junio de 1986, en el Estadio Azteca y tras el mítico partido ante Inglaterra, el equipo de Carlos Bilardo se enfrentó a la dura Bélgica.

Argentina vs Bélgica (1986)

Esa tarde, Diego Armando Maradona frotó la lámpara una vez más y convirtió un doblete inolvidable para el 2-0 definitivo, con una obra de arte gambeteando belgas en velocidad que depositó a la Selección en la final del Azteca.

Italia 1990: El silencio de Nápoles y las manos de Goyco

Uno de los partidos más dramáticos, pasionales y recordados de la historia del fútbol. El 3 de julio de 1990, Argentina desafió al local e invicto, Italia, en el estadio San Paolo de Nápoles.

Argentina vs Italia (1990)

Salvatore Schillaci abrió la cuenta para la Azzurra, pero Claudio Paul Caniggia metió un cabezazo histórico para estampar el 1-1 que mandó el partido a los penales. Allí, la mística de Diego y el mito de Sergio Goycochea atajando dos penales silenciaron a toda Italia y metieron a la Selección en la final de Roma.

Brasil 2014: El día que Romero se convirtió en héroe

Bajo la conducción de Alejandro Sabella, la Selección regresó a los primeros planos en el Arena de San Pablo el 9 de julio de 2014. Tras un partido cerradísimo, táctico y de dientes apretados que terminó 0-0 tras los 120 minutos frente a los Países Bajos de Louis van Gaal, el pase se definió desde los doce pasos.

Argentina vs Holanda (2014)

Javier Mascherano dejó su frase histórica a Sergio Romero, el "Chiquito" se vistió de héroe atajando dos penales y Argentina volvió a una final del mundo tras 24 años.

Qatar 2022: Baile táctico a Croacia rumbo a la tercera estrella

La última semifinal previa al certamen de 2026 fue una verdadera exhibición de fútbol en el Estadio Lusail el 13 de diciembre de 2022. El equipo de Lionel Scaloni pasó por arriba a una Croacia que venía de eliminar a Brasil.

Argentina vs Croacia (2022)

Con una actuación descomunal de Lionel Messi (que metió un gol de penal y una asistencia memorable tras sacar a pasear a Joško Gvardiol) y un doblete de Julián Álvarez, Argentina goleó 3-0 en una noche perfecta que pavimentó el camino hacia la histórica tercera estrella.

FMZ