Peleas en las tribunas: Ya se empezó a jugar la Semifinal entre Argentina vs Inglaterra

Durante el cruce de cuartos de final donde Inglaterra eliminó a Noruega, el clima caliente se desbordó por completo en las tribunas del Estadio Miami cuando un grupo de hinchas con la indumentaria albiceleste protagonizó serios incidentes, anticipando el choque que se viene en la próxima instancia.

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Mientras el equipo comandado por Thomas Tuchel buscaba su pase de ronda, la violencia se apoderó de uno de los sectores colmados por simpatizantes ingleses. Sorprendentemente, los videos grabados por los propios espectadores captaron a varias personas vistiendo la camiseta de la Selección Argentina intercambiando golpes de puño e insultos con los británicos.

La pelea obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad estadounidense para evitar que la situación pasara a mayores. Varios de los involucrados fueron retirados del recinto esposados, en un episodio confuso que, según testigos, comenzó por provocaciones directas debido a la histórica rivalidad futbolística entre ambas naciones de cara a lo que viene.

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Este lamentable cruce en las tribunas no hace más que encender una de los cruces más picantes y esperadas de la actual cita máxima. Con la clasificación británica consumada y el triunfo del plantel de Lionel Scaloni, el destino determinó que Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una semifinal del mundo de altísimo voltaje político y deportivo.

LT.