Puntajes de Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina le ganó 3-1 a Suiza. Nuevamente la Albiceleste estuvo a la altura de las circunstancias, pero por momentos volvió a sufrir. Se puso arriba con un gol tempranero, pero no pudo ganarlo en los 90 y en el TE, lo liquidó con goles de sus delanteros.

TITULARES

Emiliano Martínez: (8) - El Dibu tuvo un salto de nivel muy grande a comparación de anteriores actuaciones. Lastimosamente no pudo mantener su vaya invicta, pero si tuvo buenas tapadas y cortes arriba.

Nahuel Molina: (4) - Sufrió mucho en su espalda y a el le hacen el 2-1 en las marcas para convertir el gol. Tuvo un discreto pasar en ataque y fue remplazado como suele pasar, por Montiel.

Cristian Romero: (6) - Tuvo un error muy marcado, saliendo a cortar a mitad de cancha, dejando espacio detrás, que su dupla terminó cortando de manera extrema.

Lisandro Martínez: (7.5) - Más correcto que dupla, bien en salida, pero al ígual que a toda la defensa, lo condiciona mucho el gol en contra. Argentina le hicieron goles en 4 de los 6 partidos hasta hoy.

Nicolás Tagliafico: (6) - Fue correcto, llegó muy bien al fondo. Su acción defensiva fue mala, pero jugó más como un mediocampista por izquierda que como un tres natural.

Leandro Paredes: (6.5) - Otro partido correcto de Paredes. Fue quien cubrió los espacios cuando el equipo subía, quien mayor cantidad de pases acumuló y fue fundamental en la zona defensiva. Salió lesionado.

Rodrigo De Paul: (5) - Mucho despliegue, pero flojo en lo defensivo. Mayormente se encargó de llevar el esférico y con casi 40 pases, ninguno fue trascendental.

Enzo Fernández: (5) - Mal en los pases y en el ámbito defensivo. En un mediocampo sobrepoblado, no hay tantos espacios para que pueda desplegar fútbol, pero aún Enzo parece flojo.

Alexis Mac Allister: (8) - Rompió el cero y en todas las fesetas, su fútbol fue alto. Jugó los 120´y baje o suba un poco su nivel, es un jugador fijo y fundamental.

Lionel Messi: (8) - No convirtió, pero fue el asistidor del primero. Sus tiros fueron malos, ninguno conectó con los tres palos, pero su modo pasador y gambeteador rompió generó varios dolores de cabeza en los suizos.

Julián Álvarez: (7,5) - La Araña no fue muy certero y hasta parece que está teniendo un Mundial desconectado . Lejos de eso, hoy sacó su rebeldía y probó de lejos, hizo un golazo de otro partido y le dio a Argentina la victoria.

SUPLENTES

Lautaro Martínez: (7.5) - El Toro entró y mojo. Puso el 3-1 en un partido ya definido, pero volvió a ser determinante en su ingreso, hasta participó en defensa.

Nicolás González: (6) - Lo mejor que tuvo desde su ingreso, fueron los pases, ya que no perdió pelotas, pero aún no encuentra ese desequilibrio y línea de fondo que lo hacen un jugador trascendental.

Gonzalo Montiel: (6) - Media hora de Montiel. No participó en acciones ofensivas y si en algunas defensivas aisladas.

Thiago Almada: (7) - Entró en el alargue por Enzo y fue muy rebelde. Perdió su lugar de titular, pero Scaloni confió en el para romper líneas y probó al arco en la primera que tuvo.

José Manuel López (6) - Entro 10 minutos y le dio el pase gol a Julián, no mucho más, aunque era muy pedido.

Sin Puntaje: Nicolás Otamendi