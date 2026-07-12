Argentina vs Inglaterra: día, hora y por dónde ver la semifinal del Mundial 2026

La ilusión de defender la corona y bordar la cuarta estrella sigue más viva que nunca. Después de un durísimo cruce ante Suiza en los cuartos de final, la Selección Argentina volvió a meterse en las semifinales del Mundial 2026

En esta instancia decisiva, el destino vuelve a poner cara a cara a la Albiceleste contra uno de sus rivales más icónicos, históricos y pasionales: Inglaterra, que viene de sellar su boleto tras una batalla ajedrecística en el otro lado del cuadro ante Noruega.

Argentina 3 - 1 Suiza

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver en vivo Argentina vs Inglaterra?

El esperado encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de julio, a partir de las 16:00 horas (hora de Argentina), en el imponente Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), en el estado de Georgia.

Esta sede trae gratos recuerdos recientes para el plantel comandado por Lionel Scaloni, ya que allí el equipo demostró su templanza en las llaves previas de eliminación directa, siendo la última en el infartante encuentro ante Egipto.

Argentina vs Inglaterra, la semifinal más espera del Mundial 2026

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido trascendental, la cobertura en territorio argentino será total a través de las distintas señales abiertas y de cable: Telefe, TV Pública, Tyc Sports, DSports y ESPN vía Disney+.

Un choque con historia en las Copas del Mundo

El Argentina-Inglaterra no es un partido más; es un clásico que paraliza al planeta fútbol. Con el recuerdo imborrable de los cuartos de final de México 1986, la intensidad de Francia 1998 y la última gran batalla en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, este cruce en 2026 promete sumar una página dorada a un historial cargado de tensión, paridad y jerarquía individual en ambos lados.

El combinado de Thomas Tuchel llega con un plantel maduro y hambriento de revancha, mientras que la Scaloneta apoya su mística en la mezcla exacta de los campeones del mundo y la nueva camada de jóvenes promesas.

FMZ