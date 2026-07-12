La intensidad de los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vivió en las áreas, sino también en el centro del campo. A los 42 minutos del primer tiempo, en un encuentro donde la tensión era protagonista, Lionel Messi dejó de lado el rol de jugador para asumir el de capitán, marcándole la cancha al árbitro Joao Pinheiro tras un intercambio que no pasó desapercibido.

Messi vs Inglaterra: por qué nunca se enfrentaron antes

El límite de Messi: "No faltés el respeto"

Todo ocurrió en una pausa del juego, cuando Messi se acercó al colegiado portugués para dejar clara su postura. Lejos de la desesperación, el "10" mantuvo una firmeza gélida que captaron las cámaras de la transmisión oficial: “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien”.

La escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, dejó en evidencia que el capitán argentino no estaba dispuesto a tolerar formas que consideraba inapropiadas, independientemente de la instancia decisiva que se estaba disputando.

¿Un reclamo táctico o personal?

A diferencia de otras ocasiones donde Messi suele reclamar faltas, tarjetas o jugadas polémicas, este cruce tuvo un cariz distinto. No se trató de una cuestión técnica sobre el reglamento, sino de una exigencia de trato. Para los especialistas y aficionados que seguían el partido, el gesto del capitán fue interpretado como un mensaje de autoridad ante la presión que el árbitro intentaba ejercer sobre los jugadores en un partido que definía el pasaje a las semifinales.

Lionel Messi

Así quedó el cuadro de semifinales de final del Mundial 2026: España vs Francia y Argentina vs Inglaterra

El carácter de Messi en momentos críticos

Esta no es la primera vez que Lionel Messi se planta frente a la autoridad arbitral en escenarios de alta presión, pero la madurez de sus 39 años le otorga una dimensión diferente. Su capacidad para mantener la calma mientras exige respeto subraya por qué sigue siendo el eje sobre el cual gira la Selección Argentina.

Para muchos, este episodio fue una muestra más del "efecto Messi": el capitán no solo comanda el ataque y la creación de juego, sino que también actúa como un escudo protector ante cualquier destrato que pueda recibir él o su equipo en el terreno de juego. Mientras Argentina celebra su pase a la siguiente ronda, el intercambio con Pinheiro queda como un recordatorio de que, incluso en el Mundial más importante de su carrera, el respeto es una línea que Messi no permite cruzar.

BP