La reacción de los medios ingleses tras el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026: "Inglaterra deberá destronar a Messi"

Tras sellar su pase a las semifinales del Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-1 ante Suiza, la Selección Argentina ya tiene confirmada su próxima cita: un choque de alto voltaje ante Inglaterra. El enfrentamiento, que reeditará una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, ha desatado una ola de análisis, memorias y expectativas en el Reino Unido, donde los medios ya palpitan el encuentro con una mezcla de respeto por el legado de Lionel Messi y el peso de las viejas cuentas pendientes.

Argentina vs Inglaterra: día, hora y por dónde ver la semifinal del Mundial 2026

El peso de la historia: de Maradona a Messi

Los medios británicos no han podido evitar mirar hacia atrás. The Guardian fue contundente al establecer el marco temporal del duelo, recordando que han pasado 40 años desde la icónica "Mano de Dios" de Diego Maradona en México 1986. "Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad", destacó el periódico, subrayando el valor histórico de que el capitán argentino, a sus 39 años, se mida por primera vez ante los ingleses en una instancia definitiva de un Mundial.

Por su parte, The Sun apeló a la narrativa de la rivalidad histórica, recordando hitos como la expulsión de David Beckham en 1998 y el polémico duelo de 1966 con Antonio Rattín. Para los tabloides ingleses, el objetivo es claro: "Inglaterra deberá destronar a Lionel Messi" para alcanzar la gloria máxima.

La primera vez de Messi frente a Inglaterra

Uno de los puntos que más asombro genera en la prensa británica es la insólita estadística de que Messi, en más de dos décadas de carrera internacional, nunca se ha cruzado con Inglaterra. El Daily Mail calificó este hecho como una "curiosa coincidencia" y animó a sus lectores a "despejar sus agendas" para lo que será una noche histórica.

"¿Cuánto más podrá aguantar el maltrecho cuerpo de Messi?", se preguntó el rotativo, reconociendo al mismo tiempo la grandeza del astro argentino. "Solo un necio apostaría en contra de que escriba su propia historia", sentenciaron, mientras el debate sobre el estado físico del capitán tras acumular 330 minutos en las fases eliminatorias gana terreno en las redacciones de Londres.

Argentina vs Inglaterra: entre la crítica táctica y la expectativa del "partido de rencor"

No todo es elogio en el análisis inglés. El portal Independent fue más crítico con el rendimiento de los dirigidos por Scaloni frente a Suiza, describiendo su actuación como "insípida" por momentos, aunque reconociendo que la euforia argentina es contagiosa y que el equipo cuenta con individualidades capaces de cambiar el rumbo, como el espectacular gol de Julián Álvarez.

The Telegraph, en tanto, puso el foco en lo táctico, cuestionando si Suiza merecía un resultado tan abultado tras haber dominado gran parte del encuentro. Sin embargo, coincidieron en que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un "espectáculo brutal".

Argentina vs Inglaterra: el duelo que paralizará al planeta

El próximo miércoles, Atlanta no solo será testigo de un partido de fútbol, sino de la culminación de una narrativa que atraviesa décadas de tensión cultural y épica deportiva. La comunidad internacional ya tiene los ojos puestos en este enfrentamiento. Mientras la Scaloneta se prepara para intentar un paso más hacia el título del 19 de julio, el fútbol mundial aguarda el pitazo inicial de un clásico que promete, una vez más, detener el tiempo y escribir una página imborrable en la historia moderna de los Mundiales.

BP