Preocupación por Messi: sufrió un tremendo golpe en el ojo ante Suiza y encendió las alarmas

La Selección Argentina se juega la vida frente a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la máxima tensión de la noche no llegó por el marcador, sino por una imagen que paralizó los corazones de los millones de hinchas albicelestes cuando Lionel Messi tuvo que ser intervenido por los médicos.

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En la mitad del segundo tiempo cuando, en medio de la agobiante jornada, el árbitro decretó el habitual cooling break para que los jugadores se hidraten. Fue en la jugada donde Granit Xhaka, extendió los brazos para cubrir la pelota en una acción dividida e impactó involuntariamente su codo sobre el ojo derecho del astro rosarino.

A pesar de que las repeticiones de la transmisión oficial dejaron en claro que se trató de una acción completamente sin intención y propia del roce del juego, el impacto fue directo. El "Diez" cayó inmediatamente sobre el césped tomándose el rostro, lo que obligó el ingreso inmediato de los médicos del plantel.

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Durante los minutos que duró el receso, el cuerpo médico de la Selección trabajó contrarreloj sobre el rostro de la capitán. Los especialistas le aplicaron una curita y le realizaron las revisiones de rigor para constatar que la visión del capitán no estuviera comprometida por la inflamación.

Para el alivio de Lionel Scaloni y de toda la cancha, el astro se reincorporó por sus propios medios con la zona visiblemente enrojecida pero sin muestras de mareos.

LT.