Argentina vs Inglaterra: cómo juegan los ingleses, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

La locura es total y la ilusión de defender la corona sigue más viva que nunca. Luego de dejar en el camino a Suiza en un cruce de cuartos de final electrizante y de altísima tensión, la Selección Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del planeta.

Con el boleto a semifinales en el bolsillo y los festejos todavía latentes en todo el país, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya cambió el chip y puso la mira en el próximo y definitivo partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: Inglaterra, que viene de sellar su clasificación tras una batalla ajedrecística ante Noruega.

Argentina vs Inglaterra, la gran semifinal del Mundial 2026

Tras años de quedarse en las puertas de la gloria, consolidó un estilo que mezcla el pragmatismo europeo con una dosis de desparpajo técnico que le aportan sus jóvenes estrellas de la Premier League. No es un equipo que brille por el lirismo, pero su efectividad y solidez estructural lo vuelven un hueso durísimo de roer.

Cómo juega Inglaterra: tácticas y sus mejores jugadores

El esquema madre de su entrenador es un 4-2-3-1 muy sólido, sustentado en la tremenda firmeza de su zaga central conformada por Marc Guéhi y Ezri Konsa. Es un equipo maduro, que sabe replegarse cuando el partido lo pide y que golpea en los momentos justos gracias a sus individualidades de elite.

El bloque central de los "Tres Leones" es una aduana muy difícil de superar. Con la presencia de Declan Rice en el círculo central, el equipo tiene un equilibrio absoluto y un recuperador incansable que releva a los defensores.

Jude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra

Rice es el termómetro defensivo: corta y distribuye con criterio hacia las bandas, donde la velocidad y el desequilibrio de Bukayo Saka y Anthony Gordon son las principales armas para abrir la cancha.

A la hora de atacar, Inglaterra es sumamente directa. Apuesta a la gestación e inventiva de Jude Bellingham, quien maneja los hilos en tres cuartos de cancha y rompe líneas desde atrás con una potencia física descomunal.

Arriba, el peligro se completa con su capitán y goleador, Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich es clave para salir del área, pivotear, desgastar a los centrales rivales y generar el espacio para las diagonales de los extremos. Además, la seguridad de su arquero Jordan Pickford termina de consolidar un plantel durísimo.

Los resultados de Inglaterra en el Mundial 2026

La campaña de Inglaterra en la Copa del Mundo arrancó en el exigente Grupo L, una zona donde hizo valer su chapa de candidato para finalizar invicta en lo más alto de la tabla.

En el debut, los británicos pisaron fuerte en un partido repleto de goles al vencer 4-2 a Croacia. En la segunda jornada protagonizaron un cruce muy táctico y cerrado que terminó en un empate 0-0 frente a Ghana, mientras que abrocharon la clasificación y el liderazgo de la zona en el último partido al derrotar sin atenuantes por 2-0 a Panamá.

Harry Kane, la bestia goleadora inglesa

Ya en los mata-mata, el equipo demostró su templanza y su estirpe internacional. En la instancia de 16avos de final, tuvieron que sufrir y sacar a relucir su carácter para ganarle 2-1 a RD Congo, en un partido donde arrancaron perdiendo.

Posteriormente, llegó el turno de los octavos de final, donde dejaron en el camino a México tras vencerlo por 3-2 en lo que fue un verdadero partidazo en el Estadio Azteca. Tras superar a Noruega 2-1 en los cuartos de final, sellaron definitivamente su pasaje rumbo al gran choque contra la Scaloneta.

FMZ