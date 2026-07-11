Argentina vs Suiza: por qué echaron a Breel Embolo en los cuartos del Mundial 2026

En pleno desarrollo del partido entre la Selección Argentina y Suiza, una jugada cargada de polémica paralizó a los hinchas cuando el delantero Breel Embolo simuló una infracción y el VAR llamó al arbitro.

El emotivo homenaje de la Selección Argentina ante Suiza tras el fallecimiento de Antonio Rattín

Corría el segundo tiempo cuando el atacante cayó de manera exagerada tras un cruce con el volante argentino Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro compró la caída, cobró la falta y corrió decidido a amonestar al mediocampista surgido en Boca.

Sin embargo, el llamado de los asistentes tecnológicos desde la cabina del VAR cambió el destino de la noche en Kansas. Al revisar la jugada en la pantalla, el juez principal constató que el contacto denunciado jamás existió y que se trató de un burdo invento del atacante del Mónaco.

Embolo

Tras observar detalladamente las repeticiones físicas de la transmisión oficial, la máxima autoridad del encuentro anuló de inmediato la cartulina amarilla que le había exhibido erróneamente a Leandro Paredes. El castigo reglamentario cambió de vereda de forma implacable.

El árbitro regresó a la cancha, buscó al dorsal número 7 de Suiza y le mostró la tarjeta amarilla por su conducta antideportiva. Como Breel Embolo ya arrastraba una amonestación previa por una falta táctica en la primera mitad, el juez sacó de su bolsillo la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez hombres.