¡Pegó primero! Golazo de cabeza de Mac Allister para el 1-0 de Argentina ante Suiza

La Selección Argentina arrancó con todo su duelo definitivo frente a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En conjunto de Lionel Scaloni pegó de entrada y se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo gracias a una aparición formidable de Alexis Mac Allister, desatando la locura en la tribuna albiceleste.

Falleció Antonio Ubaldo Rattín, el "alma de Boca" y leyenda de la Selección Argentina

El gol llegó tras un córner, el segundo del partido. Tras un centro preciso de Lionel Messi, el volante del Liverpool conectó de cabeza de forma impecable, dejando sin chances al arquero helvético Gregor Kobel, quien solo pudo mirar cómo la pelota se metía junto a un palo.

Con este tanto tempranero, la Scaloneta rompió el planteo defensivo impuesto por Murat Yakin. El volante pampeano, que era una de las grandes dudas en la previa debido a un rendimiento bajo colectivo del medio, pero de pelota parada pudo justificar su estadía.

LT.