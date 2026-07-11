domingo 12 de julio del 2026
Mundial 2026

¡Pegó primero! Golazo de cabeza de Mac Allister para el 1-0 de Argentina ante Suiza

En un arranque furioso por los cuartos de final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister metió un cabezazo letal a los 10 minutos para poner el 1-0 parcial de la Selección ante Suiza en Kansas.

Argentina vs Suiza 11072026
Gol de Alexis Mac Allister | AFP
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La Selección Argentina arrancó con todo su duelo definitivo frente a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En conjunto de Lionel Scaloni pegó de entrada y se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo gracias a una aparición formidable de Alexis Mac Allister, desatando la locura en la tribuna albiceleste.

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El gol llegó tras un córner, el segundo del partido. Tras un centro preciso de Lionel Messi, el volante del Liverpool conectó de cabeza de forma impecable, dejando sin chances al arquero helvético Gregor Kobel, quien solo pudo mirar cómo la pelota se metía junto a un palo.

Con este tanto tempranero, la Scaloneta rompió el planteo defensivo impuesto por Murat Yakin. El volante pampeano, que era una de las grandes dudas en la previa debido a un rendimiento bajo colectivo del medio, pero de pelota parada pudo justificar su estadía.

LT.

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