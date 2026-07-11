Escándalo en el Mundial: ¿La pelota pegó en un cable en el gol de Inglaterra?

El cruce de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Noruega quedó envuelto en un escándalo sin precedentes en la historia de las tecnologías aplicadas al juego. La polémica estalló en el Estadio Miami durante el descuento del primer tiempo, cuando un supuesto desvío de la pelota en un elemento ajeno al campo terminó convalidando el empate británico.

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A los 45+2 minutos, el arquero nórdico Ørjan Nyland ejecutó un saque de arco. En pleno vuelo, el balón pareció variar bruscamente su trayectoria aérea tras rozar uno de los cables de acero que sostienen la cámara de transmisión de televisión flotante, conocida como spidercam.

La pelota amortiguada cayó en posesión del mediocampo inglés y la jugada continuó con rapidez, culminando en la red gracias a una definición formidable del volante Jude Bellingham. Tanto los jugadores en cancha como el entrenador Ståle Solbakken estallaron de furia reclamando al árbitro francés Clément Turpin la inmediata anulación de la jugada.

El contraataque tecnológico de la FIFA

Según el reglamento vigente del deporte, si la pelota impacta en un agente externo al juego (como un cable aéreo), el árbitro debe frenar las acciones de inmediato y reanudar el juego mediante un balón a tierra. La furia nórdica se incrementó en las tribunas y las redes sociales con filmaciones que mostraban un leve roce de la pelota.

Para disipar la controversia, la FIFA emitió un inédito comunicado oficial con el partido aún en juego, compartiendo un video con la gráfica de vibraciones generada por el chip del Connected Ball. La tecnología de la pelota inteligente demostró que no existió ningún "latido" o pico de tensión en el aire que confirmara un impacto exterior.

LT.