El emotivo homenaje de la Selección Argentina ante Suiza tras el fallecimiento de Antonio Rattín

Antonio Ubaldo Rattín, falleció a sus 89 años y fue considerado uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y gran referente de la Selección Argentina. En honor a su partida, la Albiceleste tuvo un gesto con quien representó al combinado en el Mundial 62 y 66.

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Frente al impacto de la noticia, la dirigencia del fútbol local gestionó de urgencia un permiso especial ante las autoridades de la FIFA. El ente regulador brindó su autorización formal para que el plantel conducido por Lionel Scaloni rinda tributo al histórico caudillo en su próximo compromiso por los cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, la Albiceleste saltará a la cancha luciendo una cinta negra de luto en su brazo izquierdo. El homenaje cobra un sentido simbólico inmenso, ya que el ex-volante defendió con alma y vida el orgullo nacional.

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El legado del "Rata" trascendió las fronteras debido a un hecho bisagra acontecido en el mítico estadio de Wembley durante los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. Su confusa expulsión ante los locales derivó en una protesta icónica, donde el jugador llegó a sentarse en la alfombra roja de la Reina Isabel II.

Aquel desentendimiento idiomático y los posteriores incidentes impulsaron a la FIFA a rediseñar las normas de disciplina deportiva. A partir de su rebeldía en Londres, el organismo decidió implementar de forma universal el sistema de tarjetas amarillas y rojas para el torneo de México 1970.

LT.