Messi vs Inglaterra: por qué nunca se enfrentaron antes

El destino parece haber guardado un último gran desafío para el capitán argentino. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria impecable, Lionel Messi ha enfrentado a las potencias más grandes del planeta fútbol, levantando trofeos y rompiendo récords. Sin embargo, en su historial con la Selección Argentina, existe una curiosa omisión: nunca ha jugado frente a Inglaterra.

Ese vacío estadístico llegará a su fin este miércoles 15 de julio en Atlanta, cuando Argentina e Inglaterra se midan en la semifinal del Mundial 2026.

Argentina vs Inglaterra: día, hora y por dónde ver la semifinal del Mundial 2026

¿Por qué nunca Messi y la Selección de Inglaterra se cruzaron en 20 años?

El hecho de que dos de las naciones con mayor tradición futbolística no hayan chocado en la era Messi parece una anomalía del calendario, pero se explica a través de tres factores determinantes:

La insólita suspensión de 2005: El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un amistoso en Ginebra, el 12 de noviembre de 2005. Un joven Lionel de 18 años, convocado por José Pékerman, estaba listo para debutar en un duelo de alto calibre, pero una sanción le impidió pisar el césped. Messi arrastraba la suspensión de su recordada expulsión a los 47 segundos tras su debut absoluto contra Hungría, por lo que tuvo que observar el partido desde la platea.

La esquiva suerte de los Mundiales: Desde Alemania 2006 hasta hoy, el azar de las llaves mundialistas nunca puso a ingleses y argentinos frente a frente en instancias de eliminación directa. Estuvieron a punto de encontrarse en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, pero la eliminación de Inglaterra a manos de Alemania en octavos frustró el reencuentro.

Lionel Messi

La ausencia de amistosos: Tras aquel duelo en Ginebra, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la federación inglesa no lograron coordinar nuevos compromisos de preparación, prolongando un "desencuentro" que hoy, en el contexto de una semifinal mundialista, cobra un valor épico.

Así quedó el cuadro de semifinales de final del Mundial 2026: España vs Francia y Argentina vs Inglaterra

Lionel Messi, un verdugo de clubes de clubes ingleses

Es fundamental aclarar que, si bien esta será su primera vez contra Inglaterra, el nombre de Messi no es desconocido para el fútbol inglés. El rosarino posee un historial extenso y letal enfrentando a los gigantes de la Premier League —como Arsenal, Chelsea, Manchester United y Manchester City— en la UEFA Champions League, tanto con la camiseta del Barcelona como con la del PSG.

Sin embargo, el escenario de este miércoles en Atlanta será radicalmente distinto. Ya no se trata de una eliminatoria de clubes, sino de una semifinal de Copa del Mundo.

Lionel Messi

El camino de la Selección Argentina a la semifinal del Mundial 2026

Argentina llega a este cruce tras demostrar carácter en una victoria sufrida por 3-1 ante Suiza, definida en el tiempo suplementario. Por su parte, el equipo inglés logró su boleto tras eliminar a Noruega, consolidándose como uno de los candidatos más sólidos del torneo. Con los ojos del mundo puestos en el césped de Atlanta, el capitán argentino tendrá la oportunidad de completar su álbum de memorias enfrentando, por fin, a Inglaterra en el partido más importante del año.

BP