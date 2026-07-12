Argentina vs Inglaterra: las figuras inglesas que Scaloni no puede perder de vista

El destino del Mundial 2026 ha trazado un camino épico: Argentina e Inglaterra se verán las caras en una semifinal que trasciende lo deportivo. Con Thomas Tuchel al mando, el conjunto inglés ha logrado consolidar una estructura pragmática, equilibrada y, sobre todo, cargada de talento individual capaz de desequilibrar en cualquier segundo.

Si el equipo de Lionel Scaloni quiere asegurar su lugar en la final, deberá prestar especial atención a estos tres pilares del esquema británico:

Inglaterra, de la mano de Jude Bellingham, se clasificó a las semifinales eliminando a Noruega del Mundial 2026

Jude Bellingham: El motor creativo

Si hay un nombre que encapsula el presente y futuro del fútbol mundial, es el de Jude Bellingham. El mediocampista ofensivo del Real Madrid no solo aporta despliegue físico y recuperación de balón, sino que es el encargado de romper líneas con su visión de juego y llegada al área rival. Para la defensa argentina, controlar los movimientos de Bellingham será el desafío táctico más importante del partido: su capacidad para aparecer en los espacios ciegos es, posiblemente, la mayor amenaza del sistema de Tuchel.

Jude Bellingham

Harry Kane: El estratega del gol

Aunque el paso del tiempo le ha otorgado un rol diferente, Harry Kane sigue siendo una garantía. El delantero del Bayern Múnich no es solo un "9" de área; es un maestro del juego de espaldas. Su habilidad para retroceder, pivotear y atraer a los centrales argentinos liberará inevitablemente el camino para las diagonales de los extremos rápidos que lo acompañan. Kane es la referencia que mantiene a Inglaterra conectada: su frialdad frente al arco y su inteligencia para entender los tiempos del partido lo convierten en el jugador más peligroso en situaciones de último toque.

Harry Kane

Argentina vs Inglaterra: cómo juegan los ingleses, sus figuras y su camino en el Mundial 2026

Bukayo Saka: La velocidad que desborda

Por las bandas, Inglaterra encuentra una profundidad letal gracias a Bukayo Saka. El extremo del Arsenal es, probablemente, el jugador más punzante del equipo en el uno contra uno. Su velocidad eléctrica y su capacidad para desbordar hacia la línea de fondo obligarán a los laterales argentinos a extremar cuidados. Si a esto le sumamos el aporte constante de nombres como Anthony Gordon por el otro sector, el trabajo de contención defensiva argentina será clave para evitar que el ataque inglés gane superioridad numérica.

Bukayo Saka

Las claves del "sistema Tuchel"

Más allá de los nombres propios, Inglaterra llega a esta instancia con una defensa sólida, liderada por nombres como John Stones y la seguridad bajo los tres palos de Jordan Pickford.

El esquema 4-2-3-1 que propone el entrenador alemán ha demostrado ser un bloque difícil de penetrar, enfocado en la transición rápida y el orden táctico. La clave para la Argentina estará en la batalla del mediocampo, donde Declan Rice se posiciona como el ancla de contención que busca destruir cualquier intento de juego asociado del rival.

Argentina vs inglaterra: un cruce de alto voltaje

La prensa inglesa y sus propios jugadores han mantenido la cautela, insistiendo en "ir partido a partido", pero la realidad es que el choque contra Argentina es el escenario que todo el mundo esperaba. El 12 de julio marca el inicio de la cuenta regresiva para esta semifinal donde, más allá de los sistemas tácticos, la jerarquía de las figuras será la que finalmente incline la balanza.

BP