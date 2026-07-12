La historia detrás del regalo de Nico González a una fotógrafa tras el partido con Suiza

La victoria de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que el pasaje a la próxima instancia. En medio de los festejos en el campo de juego, Nicolás González protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada, demostrando que, pese al éxito en la élite europea, sigue siendo el mismo joven que daba sus primeros pasos en La Paternal.

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Un reencuentro marcado por la gratitud

Minutos después del silbatazo final, el jugador del Atlético de Madrid se tomó un tiempo para buscar entre la multitud de reporteros gráficos a Natalia Ponce. Ella es una histórica fotógrafa de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, quien acompañó a González durante su etapa formativa mucho antes de que se convirtiera en una figura internacional.

Al encontrarla, Nico no dudó: le entregó la camiseta con la que acababa de disputar el encuentro ante el seleccionado helvético. El momento fue capturado por los presentes, y la imagen de la fotógrafa visiblemente emocionada, agradeciendo el gesto de quien conocía desde chico, rápidamente se volvió viral bajo la premisa: "No se olvidó de sus principios".

La historia entre el jugador y Ponce es un testimonio de lealtad. A pesar de la fama, los años y la distancia que separa al fútbol de inferiores de los grandes estadios del mundo, González mantiene intactos los lazos de sus orígenes. En una Copa del Mundo donde la presión y la expectativa son máximas, el gesto de Nicolás González recordó al mundo que, detrás de la figura del profesional, persiste la calidez de aquel joven que no olvida a quienes lo acompañaron cuando todo comenzaba.

La revancha de un jugador incansable

Para Nicolás González, esta Copa del Mundo representa mucho más que un torneo deportivo. Tras quedar fuera de la lista final para Qatar 2022 a causa de una lesión muscular de último momento, el atacante vive este Mundial como una "revancha personal".

"Es una espina que me quedó clavada", confesó días atrás en AFA Estudio. Esa misma determinación es la que justifica el apodo que le otorgó Lionel Scaloni: "Caballo". Su despliegue físico es total, corriendo cada pelota como si fuera la última, una entrega que el cuerpo técnico valora profundamente en este camino hacia el sueño mundialista.

BP