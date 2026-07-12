"El técnico adentro de la cancha": la imagen viral de Leandro Paredes y Lionel Scaloni que revolucionó las redes

El triunfo de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó el boleto sellado a la esperada semifinal contra Inglaterra, sino también una postal que capturó la atención de todos los fanáticos en las redes sociales. En pleno desarrollo del encuentro, durante una pausa de rehidratación, Leandro Paredes y Lionel Scaloni fueron los protagonistas de un intenso debate táctico que rápidamente se hizo viral.

Lionel Scaloni analizó el triunfazo de Argentina ante Suiza y palpitó el cruce con Inglaterra

El análisis de Paredes que captaron las cámaras

En medio de la intensidad del juego, el volante central no se limitó a seguir instrucciones, sino que se acercó al banco para intercambiar visiones con el técnico. Las imágenes mostraron a un Paredes activo, analizando el desarrollo del partido y sugiriendo correcciones para afrontar el resto del compromiso.

Scaloni, lejos de ignorar la iniciativa, escuchó con atención al referente del mediocampo, aportando su propia mirada técnica en un ida y vuelta constante. Esta escena de complicidad y análisis profundo fue el reflejo de la confianza que el cuerpo técnico deposita en uno de los líderes naturales del plantel.

La reacción de los hinchas: "Ya es DT"

Como era de esperarse, la repercusión en plataformas como X (Twitter) fue inmediata. Los seguidores, especialmente los hinchas de Boca, no tardaron en hacerse eco del momento y llenaron de elogios al volante, destacando su lectura de juego superior.

Comentarios como "Leandro Daniel manejó todo el primer tiempo; el técnico adentro de la cancha" o "cuando se retire, va a ser DT al 100%" se replicaron por miles. Para la hinchada, esta charla no fue una casualidad, sino la confirmación de la madurez táctica de un jugador que, partido a partido, se consolida como el cerebro del equipo en el campo de juego.

El festejo de Leandro Paredes con Alexis Mac Allister

Un líder con proyección de entrenador

La figura de Paredes como un "entrenador dentro del campo" no es nueva para quienes siguen de cerca el ciclo de Scaloni. Su capacidad para ordenar a sus compañeros, corregir posiciones y leer el ritmo del partido lo posiciona como uno de los pilares fundamentales para el desafío que se viene ante Inglaterra. Con el sueño mundialista intacto, la complicidad entre el jugador y el técnico parece ser uno de los engranajes clave que mantiene a la Albiceleste en camino a la gran final.

BP