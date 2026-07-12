Argentina ya piensa en Inglaterra: cómo sigue la agenda de trabajo tras el pase a semifinales del Mundial 2026

La euforia por la clasificación a semifinales empieza a quedar atrás en el seno de la Selección Argentina. Luego de sellar su boleto ante Suiza en un partido que demandó un esfuerzo físico superlativo hasta la prórroga, el plantel albiceleste ya puso la mira en su próximo objetivo: el esperado enfrentamiento ante Inglaterra, que promete ser uno de los platos fuertes de este Mundial 2026.

Con el descanso como prioridad inicial, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ha diagramado una hoja de ruta precisa para llegar de la mejor forma al encuentro del próximo miércoles.

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Retorno a las prácticas y recuperación física

El plantel retomará los trabajos este domingo por la tarde en el predio de entrenamiento. La prioridad absoluta para Scaloni y sus colaboradores será la evaluación física de los futbolistas, teniendo en cuenta la alta carga de minutos acumulada en el último compromiso. Se espera un trabajo diferenciado para los titulares, que buscarán regenerar energías, mientras que aquellos que sumaron pocos minutos o fueron suplentes realizarán ejercicios de mayor intensidad en el campo de juego.

Entrenamiento de la Selección Argentina

Apertura a la prensa y preparación táctica

Como es habitual en la previa de las instancias definitorias, el entrenamiento contará con un breve contacto mediático. Los primeros 15 minutos de la sesión serán abiertos a la prensa acreditada, bajo un horario que será confirmado en las próximas horas por la organización del torneo. Será el primer indicio para observar el clima interno y comenzar a vislumbrar las primeras señales tácticas sobre el equipo que saltará al campo de juego ante el conjunto inglés.

Entrenamiento de la Selección Argentina

Argentina vs Inglaterra: las figuras inglesas que Scaloni no puede perder de vista

La mira puesta en el miércoles

El duelo contra Inglaterra no es un partido más. El historial, la jerarquía de ambos equipos y la instancia decisiva le otorgan un tinte emocional y estratégico particular. Scaloni deberá definir los detalles de la puesta a punto en los próximos tres días, donde la gestión de cargas y el análisis del rival serán las claves para intentar dar un nuevo paso hacia la gran final del 19 de julio. La Selección argentina sabe que el margen de error es nulo y la preparación de estos días será vital para mantener la intensidad que la ha llevado a estar entre los cuatro mejores del planeta.

BP