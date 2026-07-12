Anthony Gordon elogió a Lionel Messi en la previa de Argentina vs Inglaterra: "el mejor futbolista de todos los tiempos"

La Selección Argentina viene de dejar en el camino a Suiza en un durísimo alargue, mientras que los británicos hicieron lo propio ante Noruega. En medio de la enorme expectativa por este choque histórico, salieron a la luz unas impactantes declaraciones que Anthony Gordon, delantero del combinado inglés, realizó hace apenas unos días sobre Lionel Messi.

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El atacante del Newcastle y reciente refuerzo del Barcelona no escatimó en elogios para referirse al crack rosarino. Al ser consultado por el nivel superlativo de su propio compañero, Harry Kane, el extremo inglés utilizó al capitán de la Albiceleste como la máxima vara de excelencia dentro de la cancha. Sus palabras cobraron un valor doble ahora que ambos planteles se verán las caras para dirimir el pase a la gran final del certamen.

"Harry Kane está teniendo una temporada que solo ha sido superada por la de Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Eso demuestra el nivel al que está jugando", había sentenciado Anthony Gordon tras el triunfo de su equipo frente a la República Democrática del Congo en las fases previas.

Gordon, la tercer fuerza de Inglaterra que trabaja desde el silencio

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La fuerte declaración del futbolista de "Los Tres Leones" se viralizó rápidamente entre los fanáticos argentinos en las redes sociales. Lo curioso es que, cuando el extremo pronunció estas palabras, todavía no estaba decretado el cruce directo entre ambas potencias en la actual cita mundialista. El respeto absoluto hacia la figura del 10 demuestra el impacto universal que sigue generando el astro argentino en sus rivales directos.

Argentina enfrentará a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026 el miércoles a partir de las 16:00 en Atlanta, Estados Unidos.

LT.