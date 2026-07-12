Gianni Infantino abrió la puerta a un Mundial de 64 selecciones para 2030: el beneficio clave para Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sacudió los cimientos del fútbol internacional al abrir formalmente el debate para ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones. La sorpresiva declaración tuvo lugar este domingo en diálogo con el medio suizo Blue Sport, justo en el tramo definitivo de la actual Copa del Mundo 2026. La propuesta, impulsada inicialmente en el seno de la Conmebol, podría cambiar radicalmente el panorama para la Selección Argentina de cara a la edición del Centenario.

16 grupos para la primera fase

"El técnico adentro de la cancha": la imagen viral de Leandro Paredes y Lionel Scaloni que revolucionó las redes

La próxima cita máxima ya tiene un esquema definido con España, Portugal y Marruecos como sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido inaugural cada uno. Sin embargo, este drástico aumento de participantes obligaría a reestructurar la logística del torneo, abriendo la chance concreta de que la cancha argentina reciba muchos más compromisos que el único pautado originalmente.

"Es un tema que seguramente será analizado después de este Mundial y debatido dentro de los organismos de la FIFA", sentenció Gianni Infantino. El mandatario defendió la idea argumentando el "enorme éxito" del formato actual de 48 equipos y remarcó la importancia de no negarle la oportunidad de desarrollarse a las naciones más chicas del planeta.

Esta iniciativa no es nueva dentro de los pasillos de la entidad madre: nació en marzo de 2025 de la mano de Ignacio Alonso (presidente de la AUF) y fue respaldada públicamente por Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, bajo la premisa de que el aniversario de la Copa del Mundo merece un despliegue histórico sin precedentes en la región.

Gianni Infantino, el amigo de todos

El dedo de Messi en el Mundial 2026: "A mí hablame bien, no faltés el respeto..."

Así sería el nuevo formato del torneo

La ingeniería del campeonato pasaría a contar con un total de 16 grupos de cuatro integrantes cada uno, sumando cuatro zonas más respecto a la estructura vigente. Los dos mejores planteles de cada sector avanzarían directamente a los dieciseisavos de final.

Bajo esta modalidad, el calendario se expandiría a la impactante cifra de 128 partidos en total. Es este volumen de juego el que entusiasma a la dirigencia de la AFA, ya que la necesidad de mayor infraestructura obligaría a repartir más sedes en territorio sudamericano, dándole al público local la posibilidad de disfrutar de una verdadera fiesta mundialista en casa.

LT.