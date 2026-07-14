España lo hizo de nuevo. En un duelo de colosos en el Estadio de Dallas, el conjunto conducido por Luis de la Fuente ratificó su absoluto dominio en el fútbol grande, venció con autoridad por 2-0 a Francia y se transformó en el primer clasificado a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se destrabó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Mikel Oyarzabal cambió un penal por gol. En la segunda mitad, a los 13 minutos del complemento, Pedro Porro apareció para clavar el 2-0 definitivo que sepultó cualquier esperanza de los dirigidos por Didier Deschamps.

Apenas consumado el final del árbitro, las redes sociales estallaron con una catarata de memes letales. El principal apuntado por las cargadas y las burlas en internet fue el combinado francés, que cada vez que se cruza con España parece sufrir un bloqueo total y demuestra una alarmante falta de respuestas en el historial de los grandes torneos.

Los mejores memes que dejó el partido

FMZ