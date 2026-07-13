Escándalo en Inglaterra antes de Argentina: qué pasó entre Bellingham y Tuchel

El seleccionado de Inglaterra clasificó a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Noruega con un doblete agónico de Jude Bellingham, pero la alegría duró poco. En la rueda de prensa posterior al partido en Miami, estalló una impensada interna pública entre el entrenador alemán Thomas Tuchel y la máxima figura del equipo, encendiendo las alarmas a días del crucial cruce ante Argentina en Atlanta.

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A pesar de meterse entre los cuatro mejores del planeta, Thomas Tuchel se mostró sumamente disconforme con el rendimiento colectivo en la cancha. El director técnico declaró ante los micrófonos que el equipo fue "desuidado, lento y lleno de errores técnicos", sentenciando de forma tajante que sus dirigidos habían tenido "suerte" para avanzar de fase.

La réplica de Jude Bellingham no se hizo esperar y sacudió los cimientos de la delegación británica. El volante del Real Madrid ninguneó el análisis táctico con un cortante "como sea, da igual..." y chicaneó al DT al disparar que "tal vez él no sabe lo que es jugar en esas condiciones", haciendo clara referencia a la modesta carrera como futbolista que tuvo el estratega germano.

El vestuario partido y la preocupación por el hombro

Mientras el capitán Harry Kane intentó paños fríos respaldando la exigencia del técnico, el clima interno quedó en máxima tensión. Para colmo de males, el crack de 23 años encendió otra alarma por unas intensas molestias físicas en su hombro que arrastra tras el partido de cuartos de final, obligando al cuerpo médico a realizar estudios contrarreloj para ver si llega en plenitud a la semifinal ante la Scaloneta.

LT