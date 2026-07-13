Seis futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 juegan en clubes de Inglaterra: Dibu Martínez, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Casi siempre titulares, son queridos, respetados e incluso campeones en sus equipos. Situación clave en vísperas a Inglaterra vs Argentina.

Enzo Fernández, capitán y emblema de Chelsea

Dibu, Lisandro, Cuti, Enzo y Alexis son titulares para Lionel Scaloni y se presume que estarán desde el arranque este miércoles con Inglaterra. Los cinco supieron ser capitanes de sus respectivos equipos de Premier League, y aunque el rival los conoce a la perfección, ellos también cuentan con herramientas previas que pueden ser decisivas.

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Premier Scaloneta: los argentinos que la rompen en Inglaterra

Dibu Martínez

Emiliano Martínez hizo toda su carrera profesional en el Fútbol de Inglaterra. Tras varios años de poca actividad y préstamos, llegó su gran chance en el arco de Arsenal, allá por 2020. Su buena aparición llamó la atención de Aston Villa, que lo contrató en la transferencia más cara en la historia de un arquero argentino.

Dibu Martínez hizo toda su carrera en Inglaterra

Dibu inició su camino en Aston Villa casi en simultáneo con la Selección Argentina, y mostró toda su dimensión hasta convertirse en emblema. Como futbolista de Arsenal formó parte de seis títulos de copas nacionales, y con Aston Villa conquistó la Europa League.

Cuti Romero

Romero llegó a Tottenham desde Atalanta y se confirmó como uno de los mejores defensores centrales de la Premier League, con una cláusula de salida cercana a los 60 millones de euros. Con cinco temporadas como titular, Cuti logró consagrarse campeón de Europa League.

Cuti Romero, uno de los mejores defensores de la Premier League

Licha Martínez

“The Butcher”, o el carnicero, llegó a Manchester United en 2022 y de la mano del entrenador Erik ten Hag, quien lo había entrenado en Ajax. Licha Martínez tardó en ganarse al público, pero terminó haciéndolo.

Lisandro Martínez, dos veces campeón con Manchester United

El argentino recibió críticas por su estatura, incluso por parte de ex jugadores de peso de la institución, pero su rendimiento lo terminó posicionando como pieza importante. Las dos lesiones de gravedad que tuvo le quitaron regularidad, aún así logró superar los 100 partidos con el United, y ganar dos títulos de copa nacional.

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Enzo Fernández

Capitán de Chelsea, Enzo Fernández marcó 31 goles en sus 169 partidos con el equipo de Londres, al que llegó en transferencia récord desde Benfica. El volante se convirtió en una pieza decisiva del equipo, titular y hasta emblema. Enzo conquistó el Mundial de Clubes y también la UEFA Conference League.

Enzo Fernández, capitán de Chelsea

Alexis Mac Allister

“Maca” es el único de los argentinos que actualmente juegan en la Premier League que logró conquistar el torneo de liga. Con 150 partidos jugados para Liverpool, Alexis llegó a uno de los clubes más importantes de Inglaterra tras su destacadísimo paso por Brighton.

Alexis Mac Allister en Liverpool

Con los Reds, Mac Allister ganó la Premier League 2025 y también una copa nacional. Sus 19 goles lo confirman como un futbolista de corte ofensivo, aunque en Inglaterra haya sido moldeado como un volante de marca, ese que comenzó como “cinco posicional” en el Mundial 2026.

Marcos Senesi

Senesi está escribiendo su historia en Premier League tras consolidarse en Bournemouth como uno de los mejores zagueros de la última temporada. Tras cuatro temporadas en el club, y 39 partidos disputados durante la 2025/26.

Senesi, refuerzo de Tottenham

Marcos dará un paso importante. Antes del comienzo del Mundial 2026, Tottenham confirmó a Marcos Senesi como nuevo refuerzo, y llegó libre.

Bonus track: campeones de Premier League

Además de Alexis Mac Allister, otros dos futbolistas convocados por Scaloni para el Mundial 2026 lograron ganar la Premier League. Uno es Julián Álvarez, quien en su arrollador paso por Manchester City ganó dos Premier League, la Champions League y otros tres títulos.

Julián Álvarez, campeón de todo con el City de Guardiola

El otro, Nicolás Otamendi, campeón de Premier League en dos oportunidades con Manchester City, club en el cual levantó nueve títulos locales.

NZ