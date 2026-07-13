Mundial 2026: las casas de apuestas ya tienen favorito para Argentina vs Inglaterra

El seleccionado de Argentina buscará el pase a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles 15 de julio cuando se enfrente a su par de Inglaterra en el imponente Estadio Atlanta de Georgia, en un cruce repleto de historia y paridad que promete paralizar al planeta futbolero.

Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El dedo de Messi en el Mundial 2026: "A mí hablame bien, no faltés el respeto..."

Las cuotas del partido: ¿Quién manda en los pronósticos?

Las principales agencias internacionales de apuestas deportivas ya lanzaron sus números para los 90 minutos reglamentarios y el tablero está que arde. Una victoria de Inglaterra cotiza en 2,55, lo que representa un leve favoritismo matemático para los europeos, mientras que el triunfo de la Selección Argentina paga 2,87. El empate, una alternativa que cotiza alto en la previa por el estilo de ambos planteles, se ubica en 3,20.

La paridad se justifica por el tremendo desgaste físico que arrastran ambas delegaciones tras disputar extenuantes prórrogas en los cuartos de final. Al tratarse de una instancia decisiva donde nadie regalará nada en la cancha, el mercado de "Menos de 2.5 goles" se instaló firme pagando apenas 1,61, vislumbrando un trámite sumamente cerrado y táctico en el arco propio.

Inglaterra parte como favorito según las mayores casas de apuestas

Argentina repetirá ante Inglaterra la mítica camiseta azul de México 86 por las semifinales del Mundial 2026

El boleto a la final: Mercado de clasificación

Si la opción elegida es apostar directamente por quién se mete en la final sin importar el método (tiempo regular, tiempo extra o definición por penales), Inglaterra ofrece una cuota de 1,80 contra los 2,00 que otorga el equipo capitaneado por Lionel Messi. Esa brecha deja en evidencia que los especialistas contemplan seriamente la posibilidad de que la historia no se liquide en la primera etapa del partido.

A pesar de la cautela inicial, las estadísticas analíticas proyectan intenciones altas. El conjunto albiceleste lidera los registros con un promedio de goles esperados (xG) de 1,9 por partido, mientras que los creadores del fútbol sostienen un respetable 1,7 xG. Esto abre una gran ventana para el mercado de "Ambos equipos marcan", una alternativa tentadora para quienes confían en el poder de fuego de las dos potencias.