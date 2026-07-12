Armani dice adiós para quedarse en la historia de River

Este lunes, el Pulpo Franco Armani se va a sentar en la sala de conferencia del club para decir adiós con todos los honores y los reconocimientos. Se va a jugar a Atlético Nacional donde empezó a edificar su mito y deja atrás en River una historia que conmueve y deja una huella imborrable porque Armani fue durante casi una década el mejor arquero del fútbol argentino. Sus números, sus títulos, sus clásicos, sus presencias y sus vallas invictas cancelan cualquier debate y lo ubican sin discusión en la bandera de los ídolos y en un lugar de privilegio absoluto en el Museo del club.

Los títulos

Armani conquistó estando en River 14 coronas, 10 con el equipo y las restantes con la selección nacional. Si se suman los que cosechó en Atlético Nacional de Medellín, llega a 27 y así es uno de los 5 arqueros más ganadores de la historia del fútbol mundial.

Franco Armani, campeón de la Copa Libertadores 2018

El dato llamativo es que el primero que ganó en River lo hizo a los 31 años y nada menos que al ganarle la final a Boca en la Supercopa con un 2-0 el 14 de marzo de 2018. En River fue clave en el más importante de toda la historia del club, la final de la Copa Libertadores del 2018 tras el 2-2 en la Bombonera y el 3-1 en Madrid.

Los superclásicos

La figura de Armani se agigantó contra Boca por los dos partidos mencionados de 2018, por la eliminación en 2019 en semifinales de la Libertadores y porque ganó 9 de los 20 cruces y sumó 8 vallas invictas. Saldo positivo.

Esa historia se copia contra los otros grandes del fútbol argentino como Independiente, Racing y San Lorenzo, lo que certifica que es arquero de partidos importantes. A la Academia le ganó 9 sobre 13 -una final-, al Rojo 7 sobre 12 y al Ciclón 4 sobre 11.

El "Pulpo" fue clave en los últimos Superclásicos

Las vallas invictas

Hay un dato muy elocuente sobre este tema. En los clásicos que recién mencionamos y que suman 57 oficiales mantuvo su arco cerrado en el 52 por ciento de esos compromisos, es decir en 30 cruces. Si vamos al plano general de sus 366 partidos jugados con el buzo de River, el número es un escándalo: 164 veces no le anotaron goles.

Si se mide por partidos jugados y se promedia es el mejor de la historia. En cuanto a vallas invictas quedó segundo Amadeo Carrizo que tiene 187.

Las presencias

Es el tercero de la historia detrás de los más grandes arqueros del fútbol argentino, Amadeo Carrizo y el Pato Fillol. El Pulpo tiene 366 en 8 años y medio de trayectoria. Amadeo sumó 551 en 23 años de trayectoria y el Pato suma 405 en una década de historia en el club.

Franco Armani

Armani además tiene un récord notable de haber perdido sólo 78 partidos de esa marca con 208 triunfos. Además solamente se perdió 45 partidos, la mitad de ellos este semestre por la lesión que no lo dejó jugar.

Las atajadas claves

Finalmente, la historia de Armani está bordada de atajadas inolvidables, a la altura del penal que le atajó Marcelo Barovero a Gigliotti en 2014. Seguramente las más emblemáticas sea en la Bombonera en la primera final del 2018 de la Libertadores cuando evitó el 2-3 en los minutos finales contra Benedetto abriendo el cuerpo como una cruz.

Luego hay varias en la final de la Supercopa de ese año, también contra Boca, a Gigliotti contra Independiente en el Monumental y a Everton contra Gremio.

FMZ