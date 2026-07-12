Sebastián Villa es nuevo jugador de Boca tras un acuerdo millonario: todos los detalles

Boca Juniors rompió los esquemas del mercado de pases local al concretar el regreso de Sebastián Villa. El extremo colombiano, que viene de registrar un buen nivel en Independiente Rivadavia de Mendoza, armará las valijas para ponerse nuevamente la camiseta azul y oro en este segundo semestre de 2026.

La noticia se confirmó mediante los canales oficiales del club encargados de los movimientos contractuales, como la cuenta Esto es Boca. El atacante se someterá a la correspondiente revisión médica en las próximas horas antes de estampar su firma en el nuevo vínculo con la institución.

Posteo de "Esto Es Boca"

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La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme desembolsará la impactante suma de 6.500.000 dólares por la totalidad del pase del futbolista. El veloz atacante tiene todo listo para sellar un contrato extenso que lo unirá contractualmente con el club de La Ribera por las próximas cuatro temporadas.

El pedido expreso llegó por parte del director técnico, Rodolfo Arruabarrena, quien asumió el mando del primer equipo y exigió jerarquía inmediata sobre las bandas. El Vasco pretende sumarlo de urgencia al plantel para encarar la triple competencia del semestre: el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena

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El regreso del colombiano no pasa desapercibido en el mundo del fútbol, considerando su conflictiva salida de la institución hace tres años tras disputas legales cruzadas. Sin embargo, su rendimiento en Mendoza terminaron de seducir al presidente de la institución.

La meta principal del cuerpo técnico es lograr la habilitación exprés del delantero para el plano internacional. La dirigencia xeneize buscará que pueda estar en condiciones óptimas para el trascendental debut frente a O'Higgins de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, pactado para el 23 de julio.

A Villa se le suman el lateral uruguayo Leandro Lozano con pasado en Argentinos Juniors y arquero colombiano de Vélez, Álvaro Montero.

LT.