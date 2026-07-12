Independiente Rivadavia venció con lo justo a Tigre y avanzó en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó 1-0 a Tigre este domingo por la tarde en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, en un cruce correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Alfredo Berti supo golpear en el momento justo del primer tiempo y luego aguantó la ventaja con solvencia para asegurar la clasificación a la próxima instancia del torneo más federal del país.

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El trámite del partido en la cancha de Belgrano de Córdoba comenzó sumamente parejo, con aproximaciones directas para ambos lados y un ritmo físico muy intenso. La paridad se quebró definitivamente pasando la media hora de juego, cuando el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal por una infracción dentro del área contra el mediocampista paraguayo José Florentín.

A los 35 minutos de la etapa inicial, el defensor Luciano Gómez se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos con un remate cruzado y certero que superó la resistencia del arquero Felipe Zenobio. A partir de la ventaja, la Lepra mendocina bajó sus líneas de manera inteligente, cediéndole la pelota al conjunto de Victoria, que careció de ideas claras para vulnerar el arco custodiado por Nicolas Bolcato.

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En el complemento, el entrenador azul movió el banco de suplentes e hizo ingresar al goleador Álex Arce, quien se reincorporó recientemente a los entrenamientos del club tras disputar la Copa del Mundo con su seleccionado. Por su parte, el Matador, comandado tácticamente por Diego Dabove, buscó el empate con variantes ofensivas como el ingreso de Gonzalo "Pity" Martínez, pero la sólida zaga central mendocina desactivó cada peligro.

LT.