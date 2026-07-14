El ascenso de Lamine Yamal ya no tiene calificativos lógicos en el fútbol mundial. Tras el triunfazo de España por 2-0 frente a Francia en Dallas, el extremo del Barcelona se convirtió en una de las máximas tendencias globales en redes sociales. No es para menos: con apenas 19 años recién cumplidos, disputará la gran final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio.

Su semana viene siendo verdaderamente de película. El pasado lunes 13 de julio, el delantero celebró sus 19 años en la concentración de la Roja en Texas, recibiendo el clásico pasillo de honor de sus compañeros. Un día después, saltó a la cancha para borrar de la copa a la poderosa Francia de Kylian Mbappé.

España volverá a jugar la Final del Mundo en su segunda mejor actuación histórica del torneo

Lamine Yamal

El cruce ante los galos no era un partido más. Del otro lado estaba Kiki, el hombre que dominó el plano internacional durante los últimos años y que llegaba a este partido como el gran candidato. Sin embargo, tras los 90 minutos de juego, esa visión desapareció.

Lamine Yamal opacó por completo al delantero del Real Madrid: su picardía, velocidad y el trato que tiene esa zurda con la pelota demostraron que ya es una realidad en el fútbol moderno.

Además, el pequeño chico español arrastra una racha impresionante y con mucha historia de por medio frente a los franceses: los derrotó en las semifinales de la Eurocopa 2024, en las semifinales de la Nations league y ahora, en las semifinales del Mundial 2026.

Yamal comandó a España a su segunda final del mundo

A su corta edad, Lamine ya carga sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de ser el jugador más desequilibrante y determinante de la ofensiva española. Sin embargo, la presión parece no hacerle ni cosquillas.

Cuando España alzó su único Mundial en Sudáfrica 2010, Yamal tenía apenas dos años. Hoy, 16 años después, la gran joya del Barcelona tiene la chance histórica de emular a leyendas como Pelé y consagrarse campeón del mundo siendo todavía un adolescente. El próximo domingo, buscará escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia.

FMZ