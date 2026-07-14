El picante posteo de Lamine Yamal antes de las semifinales que encendió la previa con Francia

La joya de la Selección de España, Lamine Yamal, calentó la previa de la gran semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un picante posteo en su cuenta oficial de Instagram. El talentoso extremo del Barcelona subió una seguidilla de tres historias que sirvieron para recordar la indiscutible paternidad que tiene ante la Selección de Francia en duelos decisivos de los últimos años.

Historia de Instagram de Yamal

¿"VARgentina"?: La prensa europea acusa a la FIFA de favorecer a la Selección en el Mundial 2026

El posteo del crack de 19 años es una declaración de guerra deportiva que golpea directo en el orgullo de los dirigidos por Didier Deschamps. La primera foto elegida por la gran promesa de La Roja muestra el mítico golazo de zurda que le marcó a Mike Maignan en las semifinales de la Eurocopa 2024, noche en la que silenció a todo el elenco galo en Múnich. Aquella pintura desde afuera del área todavía está grabada en la retina de los hinchas franceses y del propio arquero que volverá a estar enfrente en la cancha de Dallas.

La ambición del pibe no se frena en el recuerdo europeo de 2024. En su segunda publicación, el extremo derecho remarcó el poderío español al lucir su doblete letal anotado frente a la escuadra de Kylian Mbappé en las semifinales de la Nations League 2025. En aquel loco partido que terminó con un infartante 5-4 a favor de España en Stuttgart, el atacante aportó el quinto gol que sentenció la clasificación tras un vendaval ofensivo que dejó a Francia de rodillas.

Historia de Instagram de Yamal

Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra y llega entre algodones contra Argentina

"Mañana va a ser un gran día", avisó el joven crack durante la rueda de prensa oficial previa al cruce de semifinales en el Estadio Dallas. España arrastra una racha positiva espectacular ante los galos y se aferra a la astucia del delantero del Barcelona para conseguir un lugar en la finalísima. Si el seleccionado de Luis de la Fuente logra sortear la dura batalla contra Les Bleus, quedará a un paso de la gloria eterna el próximo domingo 19 de julio.

LT.