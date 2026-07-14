Rodrigo De Paul, sobre el duelo contra Inglaterra: "Es un partido de fútbol y queremos que la gente sea feliz"

A pocas horas de una semifinal entre Argentina e Inglaterra que paralizará al país, Rodrigo De Paul no ocultó sus sensaciones. En la conferencia de prensa previa al último entrenamiento del plantel, el volante de 32 años dejó en claro que este cruce ante el seleccionado inglés tiene un sabor distinto.

"Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas", expresó el jugador del Inter Miami, demostrando que su espíritu competitivo sigue intacto ante las instancias decisivas.

Tranquilidad ante la duda en el once inicial

Consultado sobre la posibilidad de que no integre el equipo titular desde el arranque —especialmente tras haber sido reemplazado en los últimos dos encuentros de la competencia—, De Paul mantuvo la calma y evitó generar polémicas.

"El técnico no dio el equipo todavía", aclaró el mediocampista, explicando que el once definitivo recién será comunicado por Lionel Scaloni este mismo miércoles, pocas horas antes del pitazo inicial. "Estoy tranquilo", sentenció, dejando en manos del entrenador la decisión final.

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El mensaje de Scaloni: "Es un partido de fútbol"

A pesar de la carga histórica que conlleva enfrentarse a Inglaterra, marcada por el recuerdo de México '86 y el trasfondo de la guerra de Malvinas, De Paul se alineó con el discurso de serenidad que bajó el cuerpo técnico. Según el futbolista, el pedido de Scaloni fue claro: enfocar la mente en lo deportivo. "Lo que dijo puertas para afuera: es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices", manifestó.

Para cerrar, el surgido en Racing destacó la conexión con el público argentino en esta Copa del Mundo: "Somos muy receptivos con la energía que mandan los hinchas. Es un partido único contra un gran rival".

BP