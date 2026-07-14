Alexis Mac Allister, a horas de la semifinal con Inglaterra: "Ojalá podamos hacer algo parecido a lo del 86'"

La previa de un Argentina-Inglaterra siempre tiene un componente emocional ineludible. A pocas horas del choque por la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, Alexis Mac Allister se refirió a la histórica victoria de 1986 y al inmenso peso simbólico de Diego Maradona.

"Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo (Messi) puede hacer lo que él hizo en la cancha", admitió el volante del Liverpool en rueda de prensa. No obstante, el mediocampista reconoció que el plantel se nutre de la historia: "Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron".

El duelo ante Inglaterra y el sello de la Premier

Con gran parte de los jugadores de la "Scaloneta" militando en la Premier League —incluyendo a figuras como Enzo Fernández, el "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y el "Dibu" Martínez—, este partido adquiere un tinte de "clásico" moderno.

Para Mac Allister, jugar este partido siendo parte de la liga inglesa no cambia el sentimiento: "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera".

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, figuras de las Selección Argentina y la Premier League

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Confianza absoluta de Mac Allister en la identidad argentina

Al analizar al equipo dirigido por Thomas Tuchel, Mac Allister evitó las comparaciones individuales y puso el foco en la convicción táctica del conjunto albiceleste.

"Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes", reconoció el volante. Sin embargo, reafirmó la postura del equipo: "Tenemos una idea clara, no vamos a cambiar. Esperemos que salga un buen partido". Con este mensaje, el mediocampista dejó claro que, más allá del respeto al rival, la Selección confía plenamente en su propio plan para alcanzar la gran final del Mundial 2026.

BP