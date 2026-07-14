Las grandes maldiciones que definen la suerte de los semifinalistas del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta definitiva en los estadios de Estados Unidos y el misticismo futbolero se hace sentir con más fuerza que nunca. Con los cruces de semifinales confirmados, las famosas maldiciones históricas del torneo volvieron a escena para atormentar a los hinchas. Cuatro potencias buscan la gloria, pero las estadísticas de la historia de los mundiales demuestran que el destino suele ser implacable con ciertas coincidencias y registros previos.

Ninguno de los semifinalistas escapa a estos "maleficios" que se repiten desde Uruguay 1930 hasta la actualidad en el certamen ecuménico. ¿Con que Karma carga cada semifinalista de la Copa del Mundo?

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La primera gran maldición del fútbol moderno apunta directo contra la Selección de Francia y su estrella de turno. Históricamente, el futbolista que llega a disputar la cita máxima como el vigente portador del Balón de Oro jamás ha logrado consagrarse campeón del mundo en esa misma edición.

Esta nefasta racha golpea las ilusiones de los dirigidos por Didier Deschamps, que buscan romper el maleficio en la cancha. Con jugadores de la talla de Ousmane Dembélé bajo la lupa, el peso de la historia reciente y la estadística del premio individual más prestigioso del planeta vuelve a sembrar dudas en redes sociales.

La cosa con Tuchel no tiene buena pinta...

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Por el lado de la Selección de Inglaterra, el obstáculo para gritar campeones no pasa por el rendimiento de sus estrellas, sino por la nacionalidad de su estratega. En casi un siglo de historia mundialista, absolutamente ninguna selección conducida por un director técnico extranjero logró levantar la Copa del Mundo.

La llegada del prestigioso entrenador alemán Thomas Tuchel al banco británico tiene como objetivo principal romper con la sequía que data de 1966. Sin embargo, la fría estadística le da la espalda a los inventores del fútbol: para que la copa finalmente "vuelva a casa", deberán quebrar una ley que se ha mantenido inalterable durante 22 ediciones.

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La Selección de Argentina tampoco la tiene fácil en el plano de las supersticiones, ya que carga con el histórico karma del Ranking FIFA. La Scaloneta inició el certamen ecuménico en la cima de la clasificación de selecciones, una condición que históricamente ha sido sinónimo de eliminación prematura o frustración en las instancias decisivas de la competencia.

Es verdad que perdió ese primer puesto a lo largo de la competencia, siendo relegado por los galos, así que en cuanto a supersticiones, ese es el único "vacío legal" que se le puede encontrar al karma mundialista de la número uno del mundo.

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Finalmente, la Selección de España lidia con un mito urbano tan curioso como efectivo en el plano táctico: nunca un técnico "calvo o pelado" logró coronarse campeón del mundo. La fisonomía de su conductor, Luis de la Fuente, se enfrenta así a una de las leyendas más particulares del folklore futbolero, dándole un condimento extra a la apasionante definición del torneo.

Nadie se libró de ningún detalle, por lo que alguna de las maldiciones que traen los semifinalistas de la Copa del Mundo se romperá el domingo 19 de julio.

LT.