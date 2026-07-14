"Es el árbitro favorito de Messi": un reconocido diario inglés cuestionó la designación arbitral para Argentina vs Inglaterra

La tensión por la semifinal del Mundial 2026 de este miércoles entre Argentina e Inglaterra superó el terreno de juego para instalarse en el ámbito arbitral. El prestigioso diario británico Daily Mail publicó un artículo cargado de suspicacia tras la confirmación del estadounidense Ismail Elfath como juez principal del cruce entre Argentina e Inglaterra, avivando viejas teorías sobre el rumbo del torneo.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro designado para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La polémica detrás de la designación Ismail Elfath para Argentina vs Inglaterra

Bajo un título que no deja lugar a dudas, el medio inglés afirma que "Lionel Messi consigue que su árbitro favorito juegue la semifinal", vinculando la presencia de Elfath con un supuesto camino "amañado" a favor de la Selección Argentina.

El diario fundamenta sus dudas en el historial reciente del juez estadounidense, señalando que, desde la llegada de Messi al Inter Miami en 2023, el rosarino ha cosechado cuatro victorias en cuatro encuentros dirigidos por Elfath, con un saldo personal de cuatro goles. A esto le suman su rol como cuarto árbitro en la final de Qatar 2022, un antecedente que, según la mirada británica, refuerza los "temores" sobre un trato preferencial.

El perfil de Elfath bajo la lupa

El Daily Mail también puso bajo el microscopio la rigurosidad disciplinaria del árbitro:

Tendencia estadística: Antes del receso por el Mundial, acumuló 41 tarjetas amarillas, tres expulsiones y tres penales sancionados en apenas diez partidos.

Antecedentes cuestionados: El artículo recupera críticas previas, como la gestión del duelo entre España y Uruguay en este Mundial y la intervención del VAR en el Noruega-Brasil, buscando instalar un manto de duda sobre su imparcialidad.

La postura tajante de la FIFA

Ante la ofensiva mediática, la FIFA no tardó en responder. Pierluigi Collina, jefe de Arbitraje del organismo, desestimó categóricamente las acusaciones: "Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", sentenció, al tiempo que remarcó que el arbitraje de la entidad es independiente y no está sujeto a influencias externas, ni siquiera de los máximos directivos.

BP