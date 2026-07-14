Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra y llega entre algodones contra Argentina

La Selección de Inglaterra sumó una preocupación gigantesca de cara al cruce frente a la Selección de Argentina por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jude Bellingham, la máxima figura del conjunto inglés, encendió todas las alarmas en la concentración tras mostrar gestos de muchísimo dolor en su hombro izquierdo durante la agónica victoria ante Noruega en cuartos de final. El cuerpo médico británico trabaja a contrarreloj para que el crack del Real Madrid pueda estar desde el arranque en el césped del Estadio Atlanta.

Una de las estrellas británicas arrastra dolencias fisicas

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La pesadilla de Bellingham con la inestabilidad anterior de su hombro izquierdo no es nueva. El volante se dislocó dicha zona en 2023 jugando para el conjunto español y, tras meses de jugar infiltrado y con protección, se sometió a una compleja cirugía a mediados de 2025. En el último partido del certamen ecuménico ante los noruegos, tras recibir un duro golpe, el futbolista se tomó reiteradamente la articulación, lo que desató la histeria colectiva de los hinchas ingleses.

Varias jugadores sin resto físico

Más allá del drama de su número 10, el búnker de los tres leones no es un sanatorio precisamente calmo. Inglaterra llega a este mata-mata con un desgaste físico fenomenal. El plantel de los creadores del fútbol tuvo que batallar durante 120 extenuantes minutos de prórroga para vencer a Noruega por 2 a 1, tras remontar un marcador adverso gracias a un doblete del propio Bellingham.

Varios referentes del plantel arrastran molestias musculares severas debidas a la acumulación de partidos. Aunque el goleador Harry Kane y el propio Jude rindieron con creces, Declan Rice, John Stones y Nico O’Reilly realizaron trabajos con cargas menores.

LT.