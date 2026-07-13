Quién es Ismail Elfath, el árbitro designado para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El choque entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 ya tiene juez confirmado. Ismail Elfath, árbitro de trayectoria internacional y conocido por el plantel nacional, será el responsable de moderar las acciones en el Mercedes-Benz Stadium. Su designación llega en un momento de alta sensibilidad mediática tras las críticas recibidas por su desempeño en partidos previos de esta misma competencia.

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Ismail Elfath, un juez experimentado con antecedentes polémicos

Elfath llega a esta semifinal tras haber dirigido tres encuentros en el presente Mundial: el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, la victoria de España ante Uruguay y el triunfo de Noruega sobre Brasil. Precisamente en el duelo de los charrúas, el árbitro fue foco de duras críticas por parte de la prensa española y uruguaya, quienes lo acusaron de falta de firmeza tras no expulsar a Rodrigo Bentancur luego de una dura falta sobre Iñaki Williams.

Asimismo, en el partido de octavos de final entre noruegos y brasileños, su labor volvió a quedar bajo la lupa: necesitó la intervención del VAR para rectificar un penal no cobrado a favor de Brasil, en un encuentro que finalizó con gran tensión por parte del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Los antecedentes de Elfath con Messi y Argentina

Nacido en Marruecos y emigrado a los 18 años a Estados Unidos, Elfath desarrolló gran parte de su carrera en la MLS, lo que le permitió dirigir a Lionel Messi en la histórica final de la Leagues Cup 2023. Además, su historia con la Selección Argentina no es nueva: el juez estuvo presente en el empate 1-1 ante Australia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un partido que marcó la eliminación del equipo nacional y en el que participaron futbolistas como Facundo Medina y Alexis Mac Allister, hoy presentes en la nómina de Scaloni.

Con experiencia en mundiales, Juegos Olímpicos y finales de clubes, Elfath se prepara para el desafío más importante del certamen. Para el encuentro de este miércoles, estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces de línea, mientras que el italiano Maurizio Mariani completará la terna como cuarto árbitro.

BP