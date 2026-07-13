El manual maradoniano: cómo debe jugar Argentina para vencer a Inglaterra según Diego Maradona

El cruce del próximo miércoles no es un partido más. El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 siempre lleva consigo el eco de aquel 22 de junio en el Estadio Azteca. Aunque el escenario y los protagonistas no son los mismos, la presencia de Diego Armando Maradona sigue latente en el imaginario popular, esta vez con Lionel Messi como abanderado en busca de una nueva final.

La emoción se potencia tras la reciente viralización de un video inédito donde el "Diez", con el fuego sagrado de la juventud, revelaba la hoja de ruta para superar al equipo inglés.

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Qué dijo Maradona antes de enfrentar a Inglaterra

En el material audiovisual, un joven Maradona, con una convicción que erizaba la piel, sentenciaba la manera en la que el conjunto de Carlos Bilardo debía afrontar aquel desafío. Lejos de dejarse llevar por el contexto histórico o la presión política, Diego fue pragmático y fiel a su esencia: "Se le juega con pelota al piso. Se le juega con pelota dominada, como siempre jugamos los argentinos. No tenemos por qué cambiar la manera de jugar porque sea Inglaterra".

Aquellas palabras, que terminaron materializándose en el triunfo por 2-1 con sus dos goles legendarios, funcionan hoy como una lección histórica para el equipo de Lionel Scaloni: la identidad es el camino más corto hacia la gloria.

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El planteo de Scaloni: ¿Cómo jugarle a Inglaterra hoy?

La Selección Argentina se encuentra ante un desafío táctico de alto vuelo. Si bien la esencia maradoniana de "pelota al piso" sigue siendo la piedra angular, el equipo de Lionel Scaloni deberá adaptarse a la frescura física del conjunto de Thomas Tuchel.

Para este duelo, se espera que Argentina busque bloquear la salida rápida inglesa mediante una presión intensa en el sector medio, liderada por la inteligencia táctica de sus mediocampistas. El plan de Scaloni pasará por ejercer un control absoluto del ritmo del partido, evitando el ida y vuelta frenético que favorece el despliegue físico de los ingleses, al mismo tiempo que buscará explotar los espacios internos con la conexión entre Messi y los volantes creativos.

Finalmente, ante la carga física acumulada por los suplementarios, el equipo deberá ser quirúrgico en la tenencia de la pelota para no desperdiciar energías en transiciones innecesarias.

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Argentina vs Inglaterra: los datos del partido

El encuentro que definirá a uno de los finalistas se presenta como uno de los eventos más esperados de la Copa del Mundo:

Cuándo se juega: Miércoles 15 de julio de 2026.

Estadio: Estadio Atlanta, Atlanta, Estados Unidos.

Hora: 16:00 (hora Argentina).

Dónde verlo en vivo: La transmisión podrá seguirse a través de las señales habituales de la TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales que cubren el Mundial en el territorio argentino.

BP