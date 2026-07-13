“Será un partido muy especial, otro partido duro” aseguró Harry Kane, capitán de Inglaterra, en vísperas a la semifinal del Mundial 2026 contra la Selección Argentina. El goleador de Bayern Múnich grabó un mensaje en sus redes sociales durante el día que el plantel inglés tuvo libre tras eliminar a Noruega.

Kane destacó el descanso pero aseguró que no puede “esperar para estar de nuevo con los chicos”. Finalmente, el capitán dejó un mensaje al público inglés: “Esperamos ver a todos en el estadio miércoles”.

Harry Kane, los temibles números de la estrella inglesa

Harry Kane llegó a la Copa Mundial 2026 tras firmar, a los 32 años, la mejor temporada goleadora de su carrera. El delantero marcó 61 goles en 51 partidos disputados durante la campaña 2025/26 con Bayern Múnich, un impresionante promedio que supera el gol por partido.

Harry Kane

Desde su llegada a Alemania en 2023, Kane gritó a nivel clubes 146 goles en sus 147 duelos disputados con Bayern Múnich, números que lo destacan como el gran “Killer” del viejo continente, y de la elite.

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Su salto al Mundial 2026 mantuvo la tendencia goleadora, con seis goles en seis partidos. Kane convirtió dos dobletes y se anotó en todos los duelos con excepción del último, ante Noruega, y el empate 0-0 con Ghana por grupos. Con la Selección de Inglaterra, Harry Kane suma 85 tantos en 120 apariciones internacionales.

Harry Kane también tendrá su primera vez vs Argentina

Tal como ocurre con Lionel Messi, quien es siete años mayor que Kane, el delantero nunca jugó oficialmente contra Argentina a nivel de selecciones absolutas. Lejos quedó el último antecedente, el de noviembre de 2005, ese triunfo inglés por un amistoso disputado en Suiza.

NZ