Al igual que Scaloni, el arquero de Inglaterra, le quitó tensión al cruce contra Argentina: "Es solo un partido de fútbol"

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 carga con un peso histórico difícil de ignorar. Sin embargo, desde el bando inglés han optado por una estrategia comunicacional de distensión. Tras la clasificación a semifinales, el primero en marcar el camino fue el técnico argentino Lionel Scaloni al declarar que se trata simplemente de un partido de fútbol; una postura que, días después, fue refrendada por Jordan Pickford en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El factor clave de Inglaterra para enfrentar a Argentina en la semifinal del Mundial 2026: llega con ventaja física

La cautela de Pickford ante la prensa global

El arquero inglés mostró una notable madurez al medir cada una de sus respuestas ante los medios de comunicación de distintos países. Ante las consultas sobre la figura de Lionel Messi, Pickford reconoció la jerarquía del capitán argentino pero no se dejó intimidar. Aseguró que, si bien son conscientes de la calidad del "10", su equipo debe enfocarse en el inmenso talento que posee el plantel inglés.

Para Pickford, el partido no debe entenderse como un duelo personal o una cuestión de naciones, sino como una cita natural entre los cuatro mejores equipos que han logrado sobrevivir a la exigencia del Mundial 2026.

Además, aprovechó la oportunidad para elogiar a su colega argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, a quien conoce de sus inicios en el fútbol inglés cuando ambos competían en el ascenso británico, calificándolo como un arquero de nivel superior.

Pickfird y el rechazo a las polémicas del pasado

Lejos de querer alimentar las tensiones con anécdotas de antaño, Pickford se mostró distante respecto al historial entre ambos seleccionados. Al ser consultado por antecedentes lejanos, prefirió restarles importancia señalando que ha pasado demasiado tiempo como para que tengan injerencia en el presente.

Incluso cuando se intentó indagar en episodios icónicos de la rivalidad, como el recordado cruce entre Diego Simeone y David Beckham en Francia 1998, el arquero prefirió esquivar la provocación con una sonrisa. Al ser consultado sobre las famosas "artes oscuras" —el término que utiliza la prensa británica para referirse a la picardía argentina—, Pickford fue tajante: defendió la integridad de sus compañeros y el comportamiento del equipo a lo largo de todo el torneo.

Selección de Inglaterra

"Todos vieron cómo jugamos a lo largo del torneo, cómo queremos ganar y cómo evitamos cualquier tipo de peleas. Hemos sido muy respetuosos en cada partido", concluyó el guardameta, buscando cerrar cualquier debate sobre supuestas mañas del rival antes de que la pelota comience a rodar este miércoles.

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Foco en la competencia: ¿Qué espera Inglaterra del duelo?

Más allá de las palabras, el mensaje que deja el guardameta es claro: Inglaterra llega al Mundial 2026 con una identidad propia y un respeto profesional por el rival de turno. Pickford también se refirió a la capacidad de resiliencia de Messi, desestimando cualquier duda sobre su efectividad tras los penales errados en la actual competición. Para el arquero, el enfrentamiento se definirá por la capacidad de imponer el talento individual y la estrategia colectiva, alejándose de los fantasmas del pasado para centrarse, única y exclusivamente, en el boleto a la gran final.

BP