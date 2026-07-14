Francia y España juegan las semifinales del Mundial 2026 pero, al menos hasta los veinte minutos de complemento, fue solamente el conjunto español quien marcó las condiciones. La Roja se fue al descanso en ventaja y estiró su diferencia con el notable gol de uno de sus defensores.

En trece minutos del complemento Pedro Porro atacó el espacio por derecha, a espaldas de Digne, y Dani Olmo le devolvió la pared con espectacular servicio de pecho. El lateral entró al área solo y definió perfecto, como un delantero, sobre la salida de Maignan.

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Quien es Pedro Porro, autor de un golazo en Francia vs España

Pedro Antonio Porro Sauceda nació hace 26 años en Don Benito, Badajoz, y tras iniciarse en juveniles de Rayo Vallecano terminó incorporado a la del Girona, en donde logró debuta oficialmente como futbolista.

Pedro Porro en el Mundial 2026

En agosto de 2019 Manchester City compró su ficha desde Girona por poco más de 10 millones de euros. City cedió a Porro al Sporting de Lisboa, y pese a su buen andar en Portugal, nunca logró debutar en el club inglés.

En 2022 fue cedido al Tottenham, club que compró su pase en más de 40 millones de euros y en el cual se encuentra hasta la actualidad tras haber disputado 152 partidos. Pedro Porro fue internacional con España en 23 oportunidades, marcando dos goles: ambos fueron en el Mundial 2026.

NZ