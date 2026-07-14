España golpeó primero: Oyarzabal marcó de penal ante Francia y sueña con la final del Mundial 2026

La semifinal entre España y Francia en el Mundial 2026 tuvo un punto de quiebre tempranero. A los 19 minutos, una desatención en la última línea francesa permitió que el destino del encuentro se inclinara a favor del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Todo comenzó cuando Lucas Digne intentó controlar un balón en el área. El esférico tomó una altura inesperada y, en un esfuerzo desesperado por despejar, el lateral francés terminó impactando sobre la humanidad de Lamine Yamal. El árbitro no dudó y sancionó la pena máxima que encendió las tribunas.

Oyarzabal, infalible desde los doce pasos

A los 21 minutos, Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad y no falló. Con una ejecución sólida, técnica y llena de temple, el delantero mandó la pelota al fondo de la red para decretar el 1-0 parcial, desatando la locura de los aficionados españoles en el estadio.

Más allá del impacto emocional que supone abrir el marcador en una semifinal mundialista, el gol tuvo un significado especial para las estadísticas personales del atacante. Con este tanto, Oyarzabal alcanzó la marca de cinco goles en Copas del Mundo, consolidando su nombre en la historia grande del fútbol ibérico.

Un lugar entre las leyendas de España

El registro goleador de Oyarzabal lo coloca ahora en una posición de privilegio. Con sus cinco gritos mundialistas, igualó a tres históricos que dejaron una huella imborrable en la Selección de España:

Emilio Butragueño

Fernando Hierro

Fernando Morientes

Con este tanto, Oyarzabal se ubica en el segundo escalón de los máximos artilleros españoles en la historia de los Mundiales. Si bien aún permanece a distancia del récord absoluto que ostenta David Villa con 9 tantos, el presente del goleador invita a la ilusión de todo un país que busca desesperadamente un lugar en la final de esta Copa del Mundo.

BP