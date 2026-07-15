El planeta fútbol se detiene por completo. A partir de las 16:00 horas de este miércoles, la Selección Argentina se mide ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un clásico histórico. El ganador del partido jugará la gran final del mundo ante España el próximo 19 de julio.

No existe un partido con mayor carga histórica, mística y deportiva. Los dirigidos por Lionel Scaloni sueñan con repetir la gloria eterna. Para sumarle condimentos a una rivalidad inigualable, la Albiceleste volverá a lucir su mítica camiseta azul alternativa, reviviendo los históricos duelos de México 1986 y Francia 1998.

Desde el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el encuentro será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, Tyc Sports, DSports y ESPN vía Disney+.

Argentina busca revivir la mística del 86 y meterse en una final del mundo por segunda vez consecutiva

La Selección Argentina viene de sellar su clasificación tras un infartante partido de cuartos de final ante Suiza, imponiéndose por 3-1 en tiempo suplementario tras igualar en los 90 minutos. Previamente, en 16avos sufrió para doblegar a Cabo Verde (3-2) y en octavos batió a Egipto por el mismo resultado, en otro encuentro sufrido.

A pesar de que Inglaterra es poderosa, la Albiceleste tiene al mejor del mundo. Lionel Messi, que llega con ocho goles convertidos a lo largo del certamen, no anotó en el duelo ante los helvéticos por primera vez en todo el campeonato, pero su influencia para arrastrar marcas y meter pases decisivos sigue intacta. Además, será la primera vez de Messi jugando ante Inglaterra.

Argentina viene de vencer 3-1 a Suiza

Por otra parte, la zaga defensiva sigue dando confianza absoluta: Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez se consolidan como los pilares absolutos de la última línea, listos para dar batalla física ante la envergadura de los delanteros británicos.

Aunque aún hay dudas, es probable que el equipo argentino no se repita con respecto a Suiza: la principal interrogante pasa por el mediocampo. Rodrigo De Paul perdería su lugar para darle paso a Nicolás González o Giuliano Simeone.

La Selección busca estirar una racha histórica: nunca perdió una semifinal

Cada vez que el conjunto nacional llegó a esta fase, jamás se quedó afuera de la gran final. A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste disputó esta instancia en cinco oportunidades previas (sin contar la edición de 1978, donde se accedía a la final mediante un grupo). El saldo es categórico: cinco jugadas, cinco clasificaciones a la final.

En 1930 se midió con Estados Unidos y lo goleó por 6-1; en 1986, la Albiceleste de Diego Maradona venció 2-0 a Bélgica; en 1990 derrotó a Italia por penales; en 2014 repitió la fórmula frente a Países Bajos y, por último, en 2022 superó con autoridad a Croacia por 3-0.

Inglaterra quiere meterse en una final del mundo tras 60 años de sequía

Inglaterra se metió en semifinales tras superar a Noruega por 2-1 en la prórroga, gracias a una espectacular noche de Jude Bellingham, quien firmó un doblete agónico. Tras adjudicarse el Grupo L con siete puntos, los Three Lions sufrieron más de la cuenta en las fases eliminatorias. Eliminaron a México en octavos (3-2) en un clima caliente y dieron vuelta un picante partido (2-1) ante República Democrática del Congo en 16avos de final.

Con Harry Kane de pivote inteligente, la velocidad por bandas de Bukayo Saka y el desequilibrio de Bellingham en modo estelar, los británicos tienen recursos individuales de sobra para herir a cualquier defensa.

Inglaterra viene de vencer 2-1 a la Noruega de Haaland

Su técnico, Thomas Tuchel, sigue de cerca la evolución física del central Marc Guéhi y de Reece James, aunque todo apunta a que jugarán. No obstante, el que se perderá este duelo trascendental será Jarrel Quansah, quien se llevó una roja ante México y le dieron dos fechas de suspensión.

Cabe destacar que Inglaterra solo disputó una final de la Copa del Mundo: fue en 1966, como anfitrión, cuando venció por un polémico 4-2 a Alemania Federal. Por otra parte, la última vez que alcanzó las semifinales fue en 2018, cuando cayó por 2-1 ante la revelación de aquel torneo, Croacia.

Argentina vs Inglaterra: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Historial de Argentina vs Inglaterra en mundiales

Mundial de Chile 1962 / Argentina 1 - 3 Inglaterra

Mundial de Inglaterra 1966 / Argentina 0 - 1 Inglaterra

Mundial de México 1986 / Argentina 2 - 1 Inglaterra

Mundial de Francia 1998 / Argentina 2 (4) - Inglaterra 2 (2)

Mundial de Corea - Japón 2002 / Argentina 0 - 1 Inglaterra

Estadísticas y Minuto a Minuto

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