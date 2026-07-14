Francia fue eliminada por España del Mundial 2026 y sus chances de sellar su pasaje a una nueva Final del Mundo se desmoronaron tras una pobre actuación en Arlington. El combinado dirigido por Didier Deschamps se vio ampliamente superado por la Roja, que se impuso con autoridad por 2 a 0.

Mbappé y Deschamps

Kylian Mbappé, inmerso en la chatura generalizada del equipo, analizó con dureza la floja actuación colectiva de su equipo en territorio estadounidense: "Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no hacés lo que se supone que debés hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás".

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El análisis táctico de Mbappé y la autocrítica por la derrota

El atacante estrella analizó las virtudes de la Roja y reconoció que el plan de juego francés fracasó desde el inicio. Mbappé apuntó de forma directa a la libertad con la que manejaron el ritmo del juego los volantes españoles: "Le dimos demasiado tiempo para jugar. Técnicamente, los primeros pases y los primeros toques nuestros no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial", admitió con frustración el capitán de los Bleus.

Kylian Mbappé en la eliminación de Francia

"Creo que es una gran decepción, por supuesto, pero pienso que, si somos objetivos, hoy no hemos reunido todos los ingredientes necesarios para llegar a la final", aseguró el capitán, quien cerró diciendo que “Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que perder con la cabeza alta".

Didier Deschamps: “había que estar al máximo y la selección francesa no lo estuvo esta noche"

En sintonía con Mbappé, Didier Deschamps también reconoció errores propios a la hora de analizar la eliminación francesa: “Si nosotros no mostramos la expresión ofensiva y técnica que hemos tenido hasta ahora, es culpa nuestra. También hay que reconocer el mérito del rival. Había que estar al máximo y la selección francesa no lo estuvo esta noche. Ante todo, es culpa nuestra”.

Didier Deschamps en el Mundial 2026

"La decepción está ahí, los jugadores estaban destrozados en el vestuario, porque es un grupo de competidores. Pero no hay que echar por tierra todo lo que se ha hecho bien. Sentimos mucho orgullo por lo que hemos logrado en condiciones difíciles. Hay que aceptar la derrota y la victoria de España. Esto es el máximo nivel", afirmó.

NZ