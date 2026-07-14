Mundial 2026: el emocionante video de la AFA antes de la semifinal de Argentina vs Inglaterra

A falta de horas para el emocionante partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino volvió a tocar las fibras más sensibles de los hinchas con un emotivo video que publicó en modo de previa de este clásico.

Bajo una consigna tan simple como movilizadora, el spot invita a todo el pueblo argentino a unirse en un solo movimiento: saltar, haciendo referencia al famoso cántico: "El que no salta, es un inglés...".

Argentina vs Inglaterra: el choque entre la Selección "apolítica" y el partido más político de nuestra historia

La voz en off arranca con una orden clara: "Salten. Salten todos para ganarle al que no salta. Desde donde estén". El mensaje, lógicamente, tiene un destinatario tácito que todos los futboleros reconocen de inmediato.

Luego, el video hace un repaso del arrollador camino de la Scaloneta en este certamen. "Porque estamos en semis con ocho goles de Leo, y al mundo ya le saltó la ficha", relata el video mientras se muestran imágenes de la locura desatada en las tribunas de Estados Unidos.

La mística histórica, un condimento infaltable cuando se juega contra Inglaterra, aparece con fuerza al recordar el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en México 1986. "Salten por la historia, como saltó alguna vez aquel diez... que esta tierra se la banca".

Diego Maradona vs Inglaterra en el Mundial 1986

Hacia el final, el video rinde un emotivo homenaje a la memoria colectiva del fútbol argentino, pidiendo un salto "por sus compañeros, por sus hermanos y por todos los argentinos que saltaron a la eternidad", acompañado por imágenes de próceres futbolísticos como César Luis Menotti.

"Para dar el salto a la final, necesitamos de todos saltando", cierra el locutor mientras la pantalla se llena de banderas celestes y blancas y los jugadores de la Selección se unen en el festejo.

La Scaloneta está lista para dar otra batalla histórica, y la AFA ya dio el primer paso para que los más de 46 millones de argentinos jueguen su partido desde donde les toque estar.

FMZ