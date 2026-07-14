Francia fue eliminada por España en semifinales del Mundial 2026, quedándose en las puertas de su tercera Final del Mundo consecutiva. La Selección Española se adueñó con muy buenos argumentos del duelo entre candidatos, y aunque la definición estaba abierta, el pobre partido francés fue una sorpresa para muchos.

Didier Deschamps apostó por el regreso de Tchouaméni, reapareciendo tras una lesión en el mediocampo, y Bradley Barcola, quien completó la temida línea ofensiva junto a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. Pero la máquina no se activó, corrió siempre desde atrás y rara vez lastimó.

España, como es habitual, agarró la pelota y no la soltó jamás. Francia no se desesperó en el tramo inicial, incluso se mostró concentrada en recuperar y cambiar inmediatamente de ritmo, aparentando ser más capaz de lastimar. Lentamente los franceses comenzaron a dar algunas señales de incomodidad, perdiendo precisión y cometiendo infracciones evitables.

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Así se rompió el partido, cuando todo era por momentos somnoliento, una increíble infracción de Digné sobre Yamal le permitió a España convertir de penal en 22 minutos. La insólita falta del lateral fue el punto de partida para la debacle francesa.

Francia no encontró respuestas y terminó perdido en semifinales

Desde ese momento todo fue cuesta abajo para Les Bleus, incluyendo la lesión del central Saliba, más allá de algún arrebato aislado de Kylian Mbappé. Deschamps, que el próximo sábado dirigirá su último partido como seleccionador francés, deshizo la salida de Manu Koné al meterlo en el entretiempo.

Francia no levantó en la segunda mitad y Deschamps volvió a meter mano con Désiré Doué en lugar de Barcola, revirtiendo el segundo de los dos cambios que había hecho en previa. Un minuto después, España armó un jugadón y Pedro Porro estampó el 2-0.

El finalista de las últimas dos Copas del Mundo fue deshaciéndose conforme avanzaron los minutos, siempre lejos del descuento. Kylian Mbappé perdió potencia y se terminó mezclando en la sombra francesa, la de una brillante generación que terminó opacada en Dallas. Francia nunca estuvo en partido, y sucumbió ante una España que no le dio tiempo a procesar lo que estaba pasando.

Francia jugará por el tercer puesto en Miami

Ahora el Ciclo Deschamps cerrará con el partido por el tercer puesto del próximo sábado en Miami, mismo en el que enfrentará al derrotado entre Argentina e Inglaterra. Mbappé tendrá la chance de sumar un partido más en la Copa del Mundo tras sus siete goles en ocho apariciones por el Mundial 2026.

NZ