La cuenta regresiva para el esperado encuentro frente a Inglaterra ha comenzado. Con el plantel ya instalado en Atlanta, la Selección Argentina ultima los detalles tácticos de cara a la semifinal por el Mundial 2026. En este contexto, todas las miradas están puestas en la palabra de Lionel Scaloni, quien este martes despejará incógnitas fundamentales sobre la estructura del equipo.

La agenda del día marca un punto de inflexión, ya que Scaloni ofrecerá su conferencia de prensa oficial a las 20:00 (horario de la Argentina). Se espera que en este contacto con los medios el estratega aborde las sensaciones del grupo, analice la jerarquía del rival y, fundamentalmente, reciba consultas sobre la posible formación titular para el duelo.

Lionel Scaloni

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Voces protagonistas: tres jugadores ante los medios

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, además de la palabra del técnico, la delegación tendrá otros protagonistas. Una vez finalizado el entrenamiento, tres futbolistas del plantel atenderán a la prensa en la zona mixta.

Esta oportunidad servirá para conocer el testimonio directo de los jugadores sobre el clima interno y la importancia de un enfrentamiento que promete ser uno de los momentos más destacados de la agenda internacional para la Albiceleste. Con el hermetismo reinante sobre la alineación, cada palabra de Scaloni y los referentes del equipo será analizada bajo la lupa por los hinchas y especialistas.

Entrenamiento de la Selección Argentina

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Última práctica de Argentina antes de enfrentar a Inglaterra

Antes de la comparecencia del entrenador, los jugadores saltarán al campo de entrenamiento para realizar la última sesión táctica, donde el cuerpo técnico terminará de pulir los movimientos estratégicos.

Este entrenamiento será determinante para observar si el DT decide realizar modificaciones tácticas respecto a los partidos anteriores. Cabe destacar que, durante la jornada del lunes, Scaloni trabajó en distintos esquemas pero mantuvo un hermetismo absoluto, sin brindar indicios concretos sobre quiénes serán los once encargados de salir al campo de juego.

BP