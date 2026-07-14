Francia vs España: por qué el duelo de semis del Mundial 2026 es el clásico más caliente de Europa

Las semifinales del Mundial 2026 arrancan con un choque de titanes que, hace apenas tres décadas, era un enfrentamiento interesante pero carente de la atmósfera eléctrica que se respira hoy. Con Francia y España consolidadas como las potencias dominantes del continente —ambas con Copas del Mundo en sus vitrinas—, el partido de este martes en suelo texano no es solo un trámite por la final: es el clímax de una rivalidad que ha ido escalando a niveles insospechados.

Lo que alguna vez fue fútbol, hoy es un fenómeno cultural y político donde se cruzan 650 kilómetros de frontera, declaraciones cruzadas y un historial de enfrentamientos que se han convertido en el estándar de oro de la competitividad europea.

Francia vs España, el choque de titanes por la semifinal del Mundial 2026

Francia vs Españoa y un historial de alta tensión: los partidos recientes

Desde hace cinco años, el destino ha querido que Francia y España se crucen siempre en las instancias decisivas de la UEFA Nations League y la Eurocopa. Cada duelo ha dejado una herida o una lección:

La polémica de 2021 (Nations League): La tensión comenzó a cocinarse cuando Mbappé anotó el 2-1 definitivo tras una interpretación arbitral de Anthony Taylor que los españoles aún hoy cuestionan, considerando que el delantero estaba en posición adelantada.

La rebelión de la Euro 2024: España cobró revancha en las semifinales de la Eurocopa. Tras un inicio favorable a Les Bleus, apareció la magia de Lamine Yamal, entonces de 16 años, para anotar un gol histórico que sentenció el rumbo hacia el título español.

El "partido para el recuerdo" (2025): Hace poco más de un año, en la Nations League, vivimos un electrizante 5-4. España dominaba 5-1 hasta que una ráfaga final de Francia transformó el cierre en un drama absoluto que quedará en los libros de historia.

Del césped al Parlamento: la polémica fuera de la cancha

La rivalidad ha trascendido lo futbolístico de manera peligrosa. Recientemente, los dichos del expresidente español Mariano Rajoy sobre la composición del equipo francés provocaron un terremoto diplomático. Socialistas españoles y franceses del Parlamento Europeo condenaron sus declaraciones, calificándolas de "indignas" y rechazando que se trate de una "broma o provocación inocente".

Los eurodiputados fueron contundentes: "Los jugadores de la selección francesa son franceses. Representan a su país y son motivo de orgullo para él, del mismo modo que los jugadores de la selección española representan a España en toda su diversidad".

La respuesta de los protagonistas

El impacto de estas declaraciones llegó al vestuario francés a horas del partido. El mediocampista Zaire-Emery sentenció con altura: "Francia tiene gente de todos los géneros y de todas las razas, y eso es lo que hace a nuestra Francia".

Desde la dirigencia, el presidente de la Federación Francesa (FFF), Philippe Diallo, fue aún más duro al señalar que las palabras de Rajoy tienen un "tufo de racismo intolerable", recordando que 23 de los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps nacieron en territorio francés. Voces desde el propio equipo español, como Borja Iglesias y Lamine Yamal, también se sumaron a las críticas, marcando un claro rechazo a la politización del deporte.

Este martes, el balón rodará en Texas, pero el peso de la historia y el ruido externo convertirán a este Francia-España en algo más que un simple partido de fútbol: será un duelo de identidad, orgullo y supervivencia mundialista.

BP